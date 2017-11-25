Официальный рейтинг: кто в Молдове получает самые большие зарплаты

Как сообщили в Национальном бюро статистики республики, бюджетники за отчетный период в среднем получили четыре тысячи 990,7 лея (примерно 287 долларов). В реальном секторе трудящимся насчитали по шесть тысяч 132,2 лея (352 доллара). Ведомство, подсчитало, сколько получает представитель каждой отрасли экономики страны и составило приблизительный рейтинг самых больших зарплат.

Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 184 доллара, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора —734 доллара.

Работники сектора образования в среднем получают 262 доллара, сферы здравоохранения и соцпомощи — 317 долларов.

Средняя зарплата работников финансового сектора и страхования приравнивается к 618 долларам, энергетики — к 610 долларам, а сферы профессиональной, научной и технической деятельности — к 426 долларам.