Владимир Воронин: новый кодекс о выборах должен вступить в силу в 2022 году

В интервью для портала ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин ответил на ряд вопросов о политической ситуации в нашей стране.

T.: В воскресение состоялся референдум по вопросу отстранения примара Дорина Киртоакэ. Как Вы прокомментируете его результаты? Каков, по Вашему мнению, дальнейший сценарий развития событий в столичной примэрии?

В.В.: С самого начала необходимо уточнить необходимость в этом референдуме, и при каких обстоятельствах он состоялся. Еще два года назад обсуждалось предложение провести такой референдум, но идея поддержки не нашла. Сейчас предприняли ряд мер по подготовке к этому референдуму. Во-первых, я имею в виду некоторые соглашения между ДПМ и ПСРМ. По нашему мнению, об этом референдуме договорились еще до голосования в парламенте по вопросу ввода смешанной избирательной системы. Социалисты поддерживают предложенную демократами схему, а им за это в подарок – возможность провести референдум. Произошло много чего: были выделены средства на проведение референдума, были выдвинуты два вице-примара, от руководства примэрией был устранен Нистор Грозаву и еще много другое. Если рассматривать все это по отдельности, будто не ясно, что происходит, но если все это разложить по полочкам, получается, что все эти действия были подготовлены, и более того, поддержаны ДПМ. Только вот цели у демократов и социалистов были разными. Необходимо отметить и тот факт, что демократы поспешили тут же объявить результаты референдума, хотя они были всего лишь предварительными. Они заявили, что провал референдума является поражением всех левых партий. Демократы меняют свою политическую направленность в зависимости от выгоды, то они левые, то правые, то центристы. Такова их политика. Но они забывают об одном важном моменте – лидер ДПМ Влад Плахотнюк является вице-председателем Социалистического интернационала и демократы входят в состав левой группы в ПАСЕ. Еще неизвестно, чье это поражение. Более того, интересно и то, что демократы не призвали своих сторонников, которых когда им нужно, они отлично используют, вывести людей на референдум. Не призвали, но выступают с такими заявлениями. В итоге, очевидно, что этот референдум был результатом сговора между ДПМ и ПСРМ. С одной стороны, они дали этот шанс социалистам, а с другой – блокировали все, что могли, чтобы референдум провалился. Мы выступили с заявлением, призвав жителей города положить конец ужасу, который происходит в Кишинэу последние 10 лет. Со стратегической точки зрения, наша позиция остается неизменной. В условиях захваченного государства, когда страна во власти мафии, преступников и олигархов на всех уровнях, наша позиция состоит в том, что необходимо голосовать и поддержать любые отставки, кого бы то ни было, начиная от президента и заканчивая чиновниками. Мы за их замену, потому что все руководящие структуры страны заражены этим вирусом мафии и коррупции. И в этом случае наша позиция была предельно ясной – поддержать отстранение Киртоакэ. Еще 10 лет назад я говорил, что из этого ребенка никогда не вырастет серьезный и ответственный политик. И тогда он был ничем, и сейчас он никто, и никогда не будет кем-то, особенно для таких должностей.

T.: Каковы, по Вашему мнению, шансы Дорина Киртоакэ вернуться на свою должность?

В.В.: Если дело, открытое на его имя, дойдет до суда, тогда у него нет ни единого шанса, ни одного.

T.: Является ли Сильвия Раду тем кандидатом, которого ДПМ выдвинет на следующих выборах примара?

В.В.: Не думаю. Считаю, что Сильвия Раду, как и Руслан Кодряну, временно на этих должностях. Не думаю. Думаю, что ДПМ просто протестировала свои возможности на получение должности генерального примара. В общем, результаты референдума показали, что ДПМ захватила и столицу. Не только всю страну, но наконец, и Кишинэу.

T.: Как бывший глава государства, как Вы оцениваете намерение социалистов ввести в Молдове президентское правление?

В.В.: У Игоря Додона нет других вариантов. Во-первых, он избран неконституцонно, во-вторых, у него нет возможностей выполнить свои обещания, данные в ходе президентской кампании. Он не понимает одну простую вещь – без поддержки парламента президент ничего не сделает, будь то парламентская республика, или президентская. И Снегур, и Лучинский, и все, кто был напрямую избран народом, не продвинулись в этом вопросе, напротив, это всегда создавало только конфликты. Все должно происходить по всеобщему согласию, чтобы было и парламентское большинство, и поддержка президента парламентом. В вопросе нормальной организации власти в Молдове есть многочисленные проблемы, и они не могут быть решены простым изменением формул. Эта идея является для Игоря Додона возможностью избежать ответственности, сославшись на отсутствие полномочий и парламентского большинства, скрыть свое бессилие. Дружок, когда ты решился пойти на выборы, изнасиловав всю Молдову и всех избирателей, тебе было известно о полномочиях президента? Ты знал, что у тебя нет парламентского большинства? Ты знал, куда и зачем ты идешь? Теперь ты начинаешь ныть, что у тебя нет полномочий, и ты ничего не можешь делать. Здрасьте! Ему нужно…снова будет вводить всех в заблуждение, и бегать за этими подписями.

T.: Насколько реально, по Вашему мнению, введение новых поправок в Кодекс о выборах, чтобы в одномандатных округах выборы проводились в два тура?

В.В.: Внесение изменений в Кодекс о выборах – глупость. Это новая схема ДПМ, чтобы любой ценой выиграть парламентские выборы и получить большинство в будущем парламенте. Любой ценой. Поэтому и были внесены поправки в Конституцию. Не думаю, что они решатся на еще что-то. Первое, что они должны сделать, это оставить в покое Кодекс о выборах, над которым они поиздевались, и добавить всего небольшую поправку – о том, что он вступает в силу в 2022 году. Больше ничего. На днях я встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Молдове, и он сам мне рассказал, как в Румынии применили такую же схему. Наши позаимствовали ее у румын, потому что у нас сейчас могут только повторять как попугаи, после Брюсселя и Румынии. В их соломенных головах только мысли о деньгах и другие глупости. В их головах нет ничего реального и здравого. Румыны потерпели четыре года и снова вернули систему. Многие другие страны тоже. Пропорциональная система является самой честной и справедливой.

T.: Учитывая, что приближаются парламентские выборы, у ПКРМ есть уже ясное видение того, как партия примет в них участие? Вообще, когда Вы планируете начать подготовку к выборам?

В.В.: В связи с участием в выборах у нас есть не только видение, у нас есть традиции, опыт. Но мы пока раздумываем. Вдруг мозги нашей власти встанут на место, и они вернуться к пропорциональной системе. Более того, нам еще неизвестно окончательное разграничение постоянных одномандатных округов, оно пока не узаконено. Нас спрашивают избиратели на местах, но мы не знаем ответа. Кандидатов у нас достаточно. У нас есть подготовленные, серьезные, авторитетные люди, но только вот сама эта система не очень хороша. Она не способствует демократизации. Знаете, у нас в Молдове уже есть анекдот: У всех демократия это власть народа, а у нас в Молдове демократия это власть ДПМ.

T.: Насколько вероятно создание единого антиолигархического фронта к следующим парламентским выборам?

В.В.: Единый фронт необходимо создавать не по антиолигархическому принципу, а по политическому. У нас есть идеологическая концепция и свой взгляд на демократические процессы и развитие Республики Молдова, и они не совпадают с видением большинства, если не всех, политических партий. Общие признаки есть, но не все борются за государственность Республики Молдова, не все поддерживают ст.13 Конституции о молдавском языке, не все поддерживают ст.11 о постоянном нейтралитете Республики Молдова, не все поддерживают методы развития Молдовы согласно европейским стандартам. Между политическими партиями, которые будут участвовать в выборах, есть много разногласий, и эти разногласия до выборов не исчезнут. В общем, всего несколько партий серьезно говорят о борьбе с мафией, коррупцией и олигархической системой, которая является очень серьезным препятствием для развития нашей страны. Мы являемся первыми, и может даже единственными, кто не только говорит, но и борется против этих пагубных явлений.

T.: Что Вы думаете о бойкоте оппозицией следующих парламентских выборов?

В.В.: Мы пока это не обсуждали. Как можно бойкотировать выборы? Потом что? В этом вся проблема. Те, что изменили избирательную систему, этого и ждут, чтобы у нас не было вариантов, и нам было некуда деваться. Хочешь – не хочешь, а делать что-то нужно. Так мы окажемся в сложной ситуации. Если участвуем в выборах, кто-то обвинит нас в этом, хотя это было бы идиотизмом. Как пропустить избирательный цикл? Партия всегда должна быть задействована в конкретных проектах, а что может быть важнее для партии, чем выборы? Если пропустить избирательный цикл, тогда возникнут проблемы внутри партии, и не только.

T.: На Ваш взгляд, насколько своевременна идея ДПМ внести в Конституцию европейскую интеграцию как национальный приоритет?

В.В.: На самом деле, в последние годы издевательство над Конституцией приобрело преступные масштабы. Те, что сегодня называют себя политиками, и меняют Конституцию, во-первых, являются преступниками, а Конституционный суд стал их сообщником. С 2011 года КС 13 раз неконституционно вносил изменения в основной документ страны. Проблема не в Конституции, проблема в нас самих, но Конституция должна быть священной, библией страны. Будучи у власти, и имея конституционное большинство, мы не тронули конституционные положения, не внесли никаких изменений, но если у тебя нет других способностей, и ты надеешься лишь на изменение Конституции, делая с ней все то, что снилось ночью, ты политический нигилист. И это все, потому что КС является слугой ДПМ. Что ночью приснится ДПМ, то они на второй день и меняют. Эту поправку хотят внести, чтобы угодить европейцам, чтобы те простили им все аферы с миллиардом, коррупцию, мафию, организованную преступность. Для этого они решили так поступить. Более того, понятие европейской интеграции не имеет юридического характера, оно несет социально-экономический посыл. Евроинтеграция не является юридической нормой, это вектор развития страны, и не касается Конституции, юриспруденции. Если сильно хочется, то значит можнo

T.: Каковы приоритеты ПКРМ на нынешний политический сезон, и до следующих парламентских выборов?

В.В.: Приоритеты у нас есть всегда. Во-первых, мы действуем согласно плану, у нас есть программа на 4 года, которая утверждена съездом партии. Потом, мы ежегодно уточняем свои программы. Этот год был посвящен столетию Октябрьской революции, а кроме этого мы действуем в соответствии с уставом партии. Сейчас, согласно уставу, мы должны провести отчетную кампанию и избрать членов первичных организаций, провести в районах конференции. На это у нас есть время до конца декабря. Партия все время задействована в конкретных мероприятиях и разнообразных проектах.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине