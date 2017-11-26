Сделан шаг и сказано "Да"

Похоже, что после целого ряда ошибок, лидеры крупнейших правых партий, наконец, поняли, что им необходимо сделать – отбросить все закулисные игры, все полумеры, все недомолвки и приступить к серьезной подготовке к парламентским выборам. Объявление, сделанное обеими партиями на этой неделе о том, что они совместно пойдут на выборы в составе единого блока, основанного на равенстве и взаимосогласии, является первым, со времен президентских выборов, серьезным шагом, свидетельствующем об их политической зрелости. На самом деле, именно этого решения ждали от ПДС и ППДП все правоцентристские избиратели.

Из нескольких источников одновременно мне стало известно о тех камнях преткновения, которые мешали этим двум партиям объединиться. Представители команды Майи Санду всегда руководствовались ложными представлениями о том, что якобы политические позиции ПДС были лучше, чем у ППДП, и равноправный союз с этим политформированием якобы не выгоден ПДС. Эти представления основывались на результатах опросов, которые, не исключено, что были нацелены именно на то, чтобы посеять раздор между ПДС и ППДП. А чтобы прояснить, каково же реальное положение дел в этом вопросе, я расскажу вам об одном моем неофициальном разговоре с представителем одной очень влиятельной молдавской партии, который, естественно останется неизвестным.

Он рассказал мне, что в начале осени 2016 года, его партия располагала результатами опроса, согласно которым Андрей Нэстасе и Майя Санду (оба на тот момент были кандидатами в президенты) набрали в среднем по 12% каждый, но широкой общественности были представлены цифры, согласно которым явное преимущество было за Майей Санду.

Тогда Андрей Нэстасе уступил, хотя не думаю, что он руководствовался результатами опросов, и поддержал Майю Санду как единого кандидата проевропейких правых сил. Этот шаг, кстати, очень дорого обошелся Андрею Нэстасе и ППДП. А в этом году опросы снова показали большую разницу между позициями ПДС и ППДП, хотя если она и была, то не такая большая. Например, перед референдумом я видел результаты внутреннего опроса одной из партий, который показал, что по Кишиневу результаты ПДС и ППДП почти на одном уровне. Но также мне было известно о том, что участники процесса объединения проевропейских оппозиционных сил ввиду совместного участия на парламентских выборах, имели другое мнение на сей счет.

Каждый раз, когда ПДС и ППДП, обсуждая возможность сотрудничества, ссылались на фантастические формулы объединения своих сил (опросы, оценки, исследования, экспертные мнения и др.), я понимал, что они пытаются просто найти предлог для вежливого отказа. Поэтому, когда я узнал, что ПДС и ППДП не только объявили о создании единого блока, но и отказались от разной нелепицы и ложных путей, грамотно преподнесенных их политическими оппонентами, а во главу угла поставили принципы равенства и паритета, я понял, что эти партии, наконец, достигли необходимого уровня политической зрелости, и сделали решающий шаг навстречу предстоящим парламентским выборам. Но этот компромисс достигнут не только потому, что Майя Санду сделала шаг, а потому что Андрей Нэстасе сказал «да» в нужный момент, не требуя больше, чем следовало бы. Сделан шаг и сказано «да». Но достаточно ли этого? Не думаю. Посмотрим, что будет дальше…

Думитру Спэтару