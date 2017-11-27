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Парламент Молдовы отгораживается от народа: возмущенная Алина Зотя опубликовала фотографии
27.11.2017

На столичной площади возле здания высшего представительного органа власти Молдовы начались строительные работы.

Полностью демонтированы бордюры, разобранные участки огорожены сигнальными ленточками. Фотографии опубликовала на своей странице в Facebook депутат Алина Зотя.

- Сколько стоит стена за парламентом? Ожидается, что в скором времени вокруг парламента будет ограждение. На фотографиях можно увидеть, что работы уже начались, - написала либералка.

Переулок между зданием парламента и кинотеатром «Патрия Лотяну» был отремонтирован этой осенью.

«Подготовка к социальным беспорядкам», «В чем проблема? Вокруг Белого дома тоже есть забор», «Забор должен быть частью утвержденного бюджета. Если он не включен в бюджет расходов - он незаконный.

При всем уважении, но это позор для депутатов, которые задают вопросы на Facebook», - неоднозначно отреагировали на этот пост интернет-пользователи.


 
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