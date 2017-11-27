Парламент Молдовы отгораживается от народа: возмущенная Алина Зотя опубликовала фотографии

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На столичной площади возле здания высшего представительного органа власти Молдовы начались строительные работы.
Полностью демонтированы бордюры, разобранные участки огорожены сигнальными ленточками. Фотографии опубликовала на своей странице в Facebook депутат Алина Зотя.
- Сколько стоит стена за парламентом? Ожидается, что в скором времени вокруг парламента будет ограждение. На фотографиях можно увидеть, что работы уже начались, - написала либералка.
Переулок между зданием парламента и кинотеатром «Патрия Лотяну» был отремонтирован этой осенью.
«Подготовка к социальным беспорядкам», «В чем проблема? Вокруг Белого дома тоже есть забор», «Забор должен быть частью утвержденного бюджета. Если он не включен в бюджет расходов - он незаконный.
При всем уважении, но это позор для депутатов, которые задают вопросы на Facebook», - неоднозначно отреагировали на этот пост интернет-пользователи.
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