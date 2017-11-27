Рождение сына излечило меня от осенней депрессии, - певица Ольга Пачи

Известная певица Ольга Пачи после рождения ребенка возвращается к активной творческой деятельности. Об этом молодая мама рассказала журналисту «Блокнота Молдовы».

Мы побеседовали с певицей на террасе городского парка Комрата. Несмотря на прохладную сырую погоду, мы садимся пить кофе, укутавшись в пледы. Ольга не одна - у нее в коляске спит сын Матвейка.

«Мне очень легко всё дается»

- Ольга, каким окажется ваше возвращение на сцену после вызванной рождением ребенка паузы?

- У меня готовится к выходу композиция в дуэте с заслуженным артистом Гагаузии Валентином Орманжи. Это песня «İki yabancı», она написана в стиле «рок» и на гагаузском языке. В ней идет речь о расставании двух влюбленных, которые со временем стали друг другу чужими. Еще идет подготовка к съемкам моего видеоклипа, главным вдохновителем которого является моя мама. Режиссером и сценаристом буду я. Уже вижу сюжет в малейших подробностях.

- Вы учились на режиссера?

- Я училась на театральном факультете Славянского университета, занималась дизайном, поэтому это будет новый и интересный для меня опыт. Вообще, я скучаю по активной работе, моему сыну уже 11 месяцев, и я рвусь снова на сцену.

- Какие из своих музыкальных достижений вы считаете главными?

- В 2016-м году я участвовала в конкурсе Youth Vision, который состоялся в Баку. Это был международный, организованный на высшем уровне конкурс, там было 72 участника из 24 стран. Еще я побеждала на конкурсах на региональном и национальном уровне, а также на конкурсе в Болгарии: «Друзья, прекрасен наш союз». Это был международный конкурс патриотической песни, где я заняла первое место с песней «Баллада о матери».

- Вам всё легко удается или по жизни приходится преодолевать трудности?

- Думаю, мне очень легко всё дается. И у меня есть хорошая поддержка родителей и мужа. Мои родители трудоголики, но они меня очень любят и много вкладывают в мое образование и развитие, помогают и советом и делом. Но я понимаю: чтобы что-то получилось, над этим нужно много работать.

«Нашего сына зовут Вицин-младший»

- Вы с супругом красивая пара. А где вы познакомились?

- У нас в Гагаузии ежегодно проводится молодежный форум в лагере «Олимпиец», куда я поехала куратором отряда от села Конгаз. Мой будущий супруг там тоже был с другом. Вот за три дня общения мы поняли, что не можем жить друг без друга.

- Фамилия вашего мужа – Вицин. Он родственник знаменитого актера Георгия Вицина?

- Нет, это не его настоящая фамилия, а скорее семейное прозвище, которое перешло к нему по наследству. Так звали его отца, большого шутника, еще с конца 60-х годов прошлого века. А сейчас все так зовут уже и нашего сына - Вицин-младший!

- Ольга, какие качества вы цените в мужчинах вообще, и в вашем супруге, в частности, а какие вас отталкивают?

- Ценю доброту, щедрость, заботу, это очень важно, чтобы мужчина заботился о своей женщине. Мой муж – мой первый парень, и я очень надеюсь, что единственный и на всю жизнь мой мужчина, у меня к нему прямо любовь-любовь. Я поняла, что хочу за него замуж, когда почувствовала, что за ним я как «за каменной стеной». А не люблю в мужчинах жадность и самовлюбленность. Нет, конечно, мужчина должен любить себя, это даже притягивает девушек, но это должно быть в меру. А самолюбование - это немужественно, на мой взгляд.

- С кем вам легче общаться, - с мужчинами или женщинами?

- С мужчинами. С ними всегда мне было легче, может, потому что я их притягивала, и они были всегда лучше ко мне расположены, чем девочки. А с девочками мне всегда было трудно. У меня есть подруги детства, с которыми я общаюсь и которым доверяю, но новых я не завожу.

- С предательством сталкивалась?

- Нет. Наверное, потому что я не подпускаю к себе близко посторонних людей и потому, что я редко очаровываюсь, поэтому я и ожидаю от них всего, чего угодно… Но если бы мои близкие друзья или муж меня предали бы, это был бы взрыв эмоций.

- А кто вы по гороскопу?

- Я Скорпион, очень эмоциональный человек.

«Я очень хотела дочку, а муж – сына»

- Скажите, у вас бывают осенние депрессии? И как вы с ними боретесь?

- Я стараюсь выходить в люди. Когда мне грустно, беру моих друзей, мужа и мы едем отдыхать в какой-нибудь клуб. Но с рождением сына депрессии меня покинули - вот лучшее лекарство от депрессии, просто нет времени на хандру!

- Какой ваш самый запоминающийся отдых?

- Мы отдыхали на морях, в Турции, в Греции, но самый запоминающийся для меня был отдых два года назад на лыжном курорте в Буковеле. Туда меня повез мой муж. Это было потрясающе: интересно, красиво, прекрасный климат, катания на лыжах. Там очень легко дышится, и я влюбилась в горы.

- Когда узнали, что беременны, кого вы с мужем хотели, - мальчика или девочку?

- Я очень хотела дочку, а муж сына. Но когда мы узнали, что будет мальчик, муж вдруг признался, что хочет и девочку!

- Ну, ничего, вы же не собираетесь останавливаться на достигнутом?

- Нет, конечно, но не в ближайшее время. Я сейчас рвусь продолжить работу.

«Не воспитывайте ребенка, воспитывайте себя»

- Скажите, что больше всего вас порадовало, а что больше всего огорчило в этом уходящем году?

- Самое радостное для меня событие этого года - конечно же, рождение моего сына. А что больше всего огорчило?.. Если глобально мыслить, грустно от того, что сейчас в мире всем правят финансы, что реальные человеческие чувства обесценились, статус человека определяет количество купюр в его кармане. К тому же, Интернет и соцсети овладели миром, а люди стали жить по каким-то виртуальным шаблонам. Это очень огорчает.

- Как вы планируете праздновать Новый 2018-й год?

- Обычно я всегда хотела отмечать этот праздник в большой шумной компании, в ресторане или в клубе. Но в этом году захотелось уютной, домашней обстановки, наряженной елки с открыванием подарков в 12 часов, печеной маминой индейкой и просмотра новогодних телепрограмм. Я наверное, повзрослела. Все мои вкусы изменились с рождением Вицина-младшего!

- Какие у вас есть еще таланты и увлечения, помимо пения?

- Я помогаю моей маме по ведению бизнеса, занимаюсь рекламой, дизайном интерьера.

- Вы учились этому?

- Нет, просто у меня хороший вкус!.. Я сама подбираю свои наряды, одеваю своего мужа и сына. Мне нравится составлять комплекты, оформлять помещения, люблю, чтобы вещи гармонировали между собой.

- Ваша любимая книга и что вы сейчас читаете?

- Любимая книга – «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Я и фильм смотрела, он тоже хороший, но не сравнится с книгой, конечно. А сейчас я читаю Карен и Гейл Прайор

«Растим малыша от 0 до 2 лет».

- А какой главный принцип в воспитании сына?

- Я где-то читала, и полностью с этим согласна: «Не воспитывайте ребенка, воспитывайте себя». Я стараюсь сама меняться в ту сторону, в которой хочу воспитывать сына. Я вспыльчивый человек, но с ним стараюсь быть более спокойной, стараюсь ему всё объяснять, разговаривать с ним. Вот сейчас по дороге, мы ехали с ним вдвоем в машине, он очень капризничал, а я ему рассказывала, куда мы едем, зачем и как это важно для его мамы!

«Мне очень нравится Франция»

- Оля, Вас в Instagram спросили, почему вы пишите посты по-русски, а не по-гагаузски. Можете ответить этим людям?

- Я, да и мы все, учились в школах с русским языком обучения, поэтому нам всем проще писать по-русски, грамматика гагаузского для меня более сложная. Хотя, в моем селе все говорят по-гагаузски, и я со своим сыном говорю по-гагаузски, стараюсь прививать ему наши народные традиции. Но, приезжая в Комрат или другой районный центр, зная, что тут можно на улицах встретить людей разных национальностей, я говорю по-русски. Этот язык знают все - и болгары, и молдаване, и украинцы, и русские... Вот и весь секрет.

- Если бы была возможность где-то пожить и работать удаленно, где бы Вы хотели это делать?

- Я очень люблю свою страну. Мне так здесь хорошо и уютно, тут мой родительский дом, семья. Поэтому жить и работать намерена только тут. Отдыхать, конечно, хочется поездить по разным странам, мне очень нравится Франция, нравится менталитет французов, их язык. Но я всегда спешу вернуться из любой поездки домой, очень скучаю по Молдове, по Гагаузии