Человек недели лидер партии «Действие и Солидарность» Майя Санду

На этой неделе лидер партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Майя Санду и председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе объявили о том, чего ждал весь проевропейский электорат – о совместном участии в следующих парламентских выборах.

Справедливо было бы, если и Андрей Нэстасе стал героем нашей рубрики «Человек недели», но мы решили отдать это звание все-таки Майе Санду. А причиной тому – то, что позиция ППДП в связи с сотрудничеством двух партий всем давно известна, а вот Майе Санду давно следовало бы отбросить все сомнения и отговорки, и согласиться на паритетное сотрудничество, как на том настаивала ППДП. Наконец-то это произошло, и теперь у нас есть политический альянс этих двух партий.

Общее мнение, к которому пришли ПДС и ППДП, радикально изменило формулу молдавской политики. Теперь проевропейские правые силы с гораздо большими шансами вступают в выборный 2018 год. Не исключено, что именно это решение сыграет решающую роль в предстоящих парламентских выборах, но многое зависит от того, как в дальнейшем поведут себя эти партии.

ТРИБУНА уточняет: Майя Санду родилась 24 мая 1972 года. В 1989—1994 годах училась в Академии экономических наук Молдовы (ASEM). С 1995 по 1998 изучала международные отношения в Академии государственного управления при Президенте Республики Молдова. В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

С 1 июля 1994 года Майя Санду занимала должность главного специалиста Отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Министерства экономики Молдовы, а в июне 1996 года стала консультантом в Главном Управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями. В 1997—1998 годах являлась исполняющей обязанности заместителя Главного Управления по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 1998—1999 годах — консультант, а в 1999—2005 годах — экономист в представительстве Всемирного банка в Кишинёве. В 2005—2006 годах работала в Министерстве экономики Республики Молдова в качестве директора Главного управления макроэкономической политики и программ развития, в марте—сентябре 2007 года являлась координатором программ в рамках Программы ООН по развитию в Республике Молдова, а в 2007—2009 годах занимала должность консультанта по реформе центрального публичного управления.

В 2010—2012 годах Майя Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США. 24 июля 2012 года Майя Санду была назначена министром просвещения, проработав на этой должности в составе правительств Филат-2, Лянкэ и Габурич до июля 2015 года. В конце 2015 года с группой сторонников выступила с инициативой создать партию «Действие и Солидарность» (ПДС). В мае 2016 года она была избрана председателем партии. На выборах от 30 октября 2016 года баллотировалась на должность президента Республики Молдова в качестве единого кандидата от проевропейских сил. Прошла во второй тур, но потерпела поражение от Игоря Додона.