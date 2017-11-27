Топ – 10 молодых людей, которым следует принять участие в следующих парламентских выборах

С каждым днем становится все яснее, что молдавская политика очень нуждается в свежей крови. В связи с этим, портал ТРИБУНА составил условный рейтинг молодых людей, которым следовало бы заняться политикой, и принять участие в следующих парламентских выборах.

1). Сергей Тофилат

Известный эксперт по экономическим вопросам и гражданский активист, своим постоянным присутствием в поле зрения общественности, уже успел заслужить уважение большой части общества. Его политическая карьера, несомненно, позволила бы конвертировать это заслуженное им уважение в избирательные дивиденды.

2). Раду Врабие

Сейчас он является сотрудником крупной международной компании (представительства в Молдове), но ранее работал в неправительственном секторе, став одним из лучших знатоков приднестровской проблемы. Несомненно, накопленный им опыт в этих двух очень важных областях, позволил бы ему стать весьма успешным политиком.

3). Андрей Жикол

Это молодой бизнесмен, которому удалось стать известным благодаря своему современному подходу к предпринимательству на одном из сложнейших сегментов рынка – внешней рекламе. Он обладает богатым опытом и пользуется уважением и признанием среди тех, кто пристально следит за развитием отечественного бизнеса. Без сомнений, такие молодые люди нужны в молдавской политике.

4). Валерий Паша

Он известный гражданский активист, у которого есть четкая позиция в связи с целым рядом животрепещущих проблем, с которыми сталкивается страна, а особенно столица. Он завоевал популярность постоянным присутствием в СМИ. Его имидж намного лучше, чем у многочисленных наших политиков, а в нашей политике это далеко не маловажный факт.

5). Виктор Киронда

Он является одним из самых известных гражданских активистов. Он обладает завидным умением держаться на публике и выступает с интересными идеями и необычными инициативами. Все это позволяет считать его настоящей «находкой» для молдавской политики.

6). Наталья Морарь

Она является одной из известнейших ведущих телепередач в Молдове, а многие считают, что журналистка обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать успешным политиком. Вопрос только в том, задумывается ли она о политической карьере.

7). Георге Гонца

Он талантливый и харизматичный телеведущий, который знает все тонкости молдавской политики, и прекрасно осведомлен о жизни политиков в Молдове. Все это может помочь ему сделать успешную политическую карьеру, потому что он уж точно знал бы, каковы границы достойного политического поведения, что следует делать, и чего избегать в молдавской политике.

8). Виталий Спрынчанэ

Он изучал политические науки и философию. Является журналистом, активистом, фотографом-любителем и блоггером. Его мнения неоднократно вызывали интерес общественности, и это помогло ему довольно быстро сделать себе имя, а еще многие рассмотрели в нем и потенциал политика.

9). Влада Чобану

Она молода, но уже успела сделать свое мнение авторитетным. Важную роль в этом сыграл ее личный блог. Она активна, энергична, полна интересных идей и умеет оригинально преподнести свое мнение. Все это принесло ей признание в глазах многих людей и общественных деятелей.

10). Штефан Глигор

Он адвокат и программный директор Центра политики и структурных реформ Республики Молдова. Стал известен общественности недавно, но быстро завоевал популярность, благодаря своим способностям, приниципам и мировозрению. Особый вклад в его популярность внесли некоторые радиостанции и телеканалы, которые увидели в нем потенциал аналитика, и стали приглашать его в этом качестве.