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Общество
Неужели правда: безвиз для жителей Молдовы будет платным
27.11.2017

Граждан 60 стран, включая жителей Молдовы, в скором будущем могут ждать дополнительные требования при въезде в страны шенгенской зоны Не исключено, что жители Молдовы должны будут платить 10 евро при пересечении границы ЕС.

Недавно такое решение рассматривалось в Европарламенте.

Гражданский комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам законодательного органа ЕС одобрил введение системы обязательной авторизации въезда в Евросоюз для граждан стран, пользующихся правом безвизового пребывания в Евросоюзе.

Система может быть запущена в 2020 году, если получит одобрение государств-членов ЕС и Европейского парламента. К этому моменту, по информации ЕК, число лиц, пересекающих границы Шенгенской зоны в рамках безвизового режима, может возрасти до 39 миллионов человек.

За создание этой системы проголосовали 42 евродепутата, тогда как 12 высказались против. Новые требования для въезда коснутся всех стран, у которых с Евросоюзом действуют соглашения о безвизовом въезде. В число этих государств входит и Молдова, и соседняя Украина


 
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