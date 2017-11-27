Группа Zdob si Zdub двадцать два года назад совершила непоправимое

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Интересное
В ноябре 1995 года молдавский рок в буквальном смысле выпрыгнул на мировую арену.
Сцена знаменитой "Горбушки" (ДК им. Горбунова) оказалась для коллектива трамплином в мир удивительных приключений, музыкальных находок, и дикий океан шоу-бизнеса с его акулами. К счастью, Z&Z оказались последним не по зубам. Целые и нетронутые звездной болезнью, по сей день творят музыканты свои песни, в которых не дают исчезнуть
С 1994 года группа покорила сотни музыкальных фестивалей Европы и открывала шоу таких звезд как Red Hot Chili Peppers, Garbage, Rollins Band, Эмир Кустурица и Linkin Park.
А с чего все начиналось, смотрите
Молдове, как и во всем бывшем СССР, рок появился в середине 60-х годах прошлого века, и развивался несколько по иным законам, чем на Западе. Пионерами жанра в наших краях можно по праву считать ансамбль "Норок", который создал в 1965 году маэстро Михай Долган. Композиции коллектива приобрели свое неповторимое звучание, основанное на колорите народных молдавских мотивах, городской романтики и рок-н-рольных ходах.
Zdob si Zdub - Ursul, 2017
Ион Бурзум
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