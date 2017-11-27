Будущее ВП и Молдова после Брюссельской декларации – между прагматизмом и местными реалиями

Колебания Евросоюза обойдутся дорогой ценой, приведя к утрате общественной поддержки, необходимой для оказания качественного давления снизу на власти страны и для обеспечения необратимых позитивных преобразований в Молдове и в регионе...

Саммит Восточного партнёрства от 24 ноября 2017 года в очередной раз подтвердил, что и восточноевропейские страны, и Европейский союз видят дополнительную ценность в углублении сотрудничества. Это прослеживается и в самом девизе, под знаком которого прошёл данный саммит – „сильнее вместе” (Европейская комиссия, 24 ноября 2017 года). Для ЕС важно стабилизировать ситуацию у своих восточных границ, где коррупция неустанно подтачивает демократические институты, снижая устойчивость стран региона. В настоящее время эта стабилизация требует меньших финансовых и политических усилий, чем в случае южных границ ЕС, где ситуация сильно разбалансирована из-за наличия нефункционирующих или даже несостоявшихся государств. С другой стороны, в глазах стран-участниц Восточного партнёрства ЕС является огромным источником экономических возможностей и политической легитимности. В то же время все эти страны, хотя и с разной интенсивностью, используют отношения с ЕС для сокращения или корректировки геополитического влияния, активно оказываемого на них Россией.

Взглянув на ситуацию в целом, можно сказать, что мероприятие в Брюсселе прошло на позитивной ноте, благодаря ряду политических и дипломатических успехов, достигнутых на протяжении 2017 года. Так, Брюссель активизировал свои отношения с Украиной и Грузией за счёт либерализации визового режима и вступления в силу Соглашения об ассоциации ЕС–Украина. С другой стороны, прямо во время саммита Евросоюзу удалось подписать новый договор с Арменией – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (СВРП), разработанное на основе Соглашения о ассоциации, от которого Ереван отказался в 2013 году под давлением России. По заявлениям европейской стороны, на том же кавказском направлении ей удалось добиться значительного прогресса в ходе переговоров о новых рамках двусторонних отношений с Азербайджаном. ЕС особо отметил и продвижение вперёд в рамках диалога с Беларусью за счёт создания Координационной группы (работающей с 2016 года), которая развивает свою деятельность параллельно с Диалогом по вопросам прав человека и Диалогом по вопросам торговли.

В отличие от других стран Восточного партнёрства, Молдова, скорее, осталась в тени. Ведь отдельно от Соглашения об ассоциации, вступившего в силу в 2016 году, от либерализации визового режима трёхлетней давности (2014 года) или от Соглашения об общем авиационном пространстве, подписанного в 2012 году, ЕС не включил в Брюссельскую декларацию Восточного партнёрства ничего нового касательно Молдовы. Единственным моментом, когда Молдова напомнила о себе, стала путаница вокруг Меморандума о взаимопонимании по поводу макрофинансовой помощи ЕС, который был подписан 23 ноября. Лишь на следующий день после саммита правительство и Министерство финансов внесли ясность в ситуацию вокруг финансовой помощи, частично возложив вину за произошедшее на отечественные СМИ и не взяв на себя какой-либо ответственности за неверное информирование о некоторых европейских досье (Gov.md, 25 ноября 2017 года, Министерство финансов). Но и эти разъяснения не помогли окончательно расшифровать тот факт, что макрофинансовая помощь зависит от результатов проводимой Евросоюзом оценки того, как Кишинёв выполняет пакет отраслевых условий и политических предварительных условий, одним их которых является и пересмотр электорального законодательства (ZDG.md, 24 ноября 2017 года).

Суть Брюссельской декларации

Подписанная в Брюсселе Совместная декларация Восточного партнёрства отличается по объёму и структуре от предыдущих деклараций, подписанных в Праге, Варшаве, Вильнюсе и Риге. Она содержит 21 пункт и 2 приложения, в одном из которых перечислены приоритеты Восточного партнёрства до 2020 года (IPN, 5 июня 2017 года). Тон декларации дышит прагматизмом, а акцент в ней сделан на двух основных элементах – повышении устойчивости и коллективном обязательстве преодолевать общие проблемы („сильнее вместе”). Кроме того, устойчивость, наряду с необходимостью проведения реформ, упоминается в Брюссельской декларации чаще, чем в предыдущих документах из этой категории (см. Таблицу ниже).

Декларации Восточного партнёрства, 2009–2017 годы:

Брюссель,ноябрь 2017 Рига, май2015 Вильнюс, ноябрь 2013 Варшава,сентябрь 2011 Прага,май 2009 Параграфы 21 30 58 29 21 Страницы 21 13 23 9 11 Приложения, заявления 2 приложения 0 0 1 заявление по поводу Беларуси 0 Количество упоминаний Устойчивость 7 2 1 0 0 Реформы 16 15 28 12 6 Демократия 5 8 13 9 3 Верховенство закона 2 4 4 5 1 Права человека 2 3 1 4 1

Связанные с реформами аспекты обусловлены Соглашениями об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой, уже имеющими юридические эффекты и подразумевающими серьёзные обязательства в плане проведения реформ. Цель в виде повышения устойчивости выступает на первый план как следствие Глобальной стратегии ЕС (IPN, 25 июля 2016 года), в которой особое внимание уделяется снижению „хрупкости” соседствующих с Евросоюзом стран. Наличие такой необходимости вытекает из рисков для безопасности, наблюдающихся в случае Украины, и из уязвимостей стран Восточной Европы в контексте очевидности российского фактора.

Реалистичный характер Декларации выражается в том, что Брюссель не изменил своей позиции в отношении ходатайства, на этот раз – совместного: поданного Украиной, Молдовой и Грузией, о предоставлении им чёткой европейской перспективы. Сохранена фрмулировка Рижской декларации, согласно которой „ЕС признаёт европейские устремления и выбор стран-партнёров, как это указано в Соглашениях об ассоциации”. Более того, Декларация сохраняет в силе принцип разных скоростей внутри Партнёрства, являющихся следствием различных амбиций стран-участниц, а также различного качества и скорости осуществлённых ими реформ.

В дополнение к конкретным шагам в экономической, социальной, транспортной или энергетической сферах, в Брюссельской декларации подчёркивается важность наличия сильного гражданского общества и средств массовой информации. Борьба с коррупцией, правосудие и благое управление названы в качестве ключевых условий, обеспечивающих доверие граждан к правительствам своих стран, которое способствует повышению устойчивости государств.

Наконец, в Брюсселе были проигнорированы Рекомендации Европейского парламента иФорума гражданского общества Восточного партнёрства, принятые в ноябре и, соответственно, октябре 2017 года. С одной стороны, они более щедры в плане возможностей, предоставляемых восточноевропейским странам, с другой же – они содержат больше критики в адрес национальных правительств. Таким образом, Брюссельская декларация исключает любую перспективу вступления в Таможенный союз ЕС, в Шенгенскую зону или хотя бы снижения тарифов на роуминг в ЕС. В то же время, в Декларации не упоминается роль олигархов в процессе принятия решений.

Россия – вновь между строк

Как и в предыдущих аналогичных заявлениях, в Брюссельской декларации Россия явным образом не упомянута. Однако намёк на Россию можно прочесть между строк, по крайней мере, в двух случаях.

Первый намёк включает в себя „продолжающееся нарушение” международного права в регионе и призыв обновить платформы для разрешения нерешённых конфликтов. Очевидно, что речь здесь идёт об участии России в содействии вооружённому сепаратизму в Донбасском регионе и о замороженных конфликтах на постсоветском пространстве.

Второй аспект заключается в том, что Восточное партнёрство представляет собой платформу, предназначенную для углубления сотрудничества между ЕС и странами Восточной Европы, не направленную против кого-либо. Тем самым подписанты Декларации в очередной раз попытались опровергнуть традиционные обвинения в адрес Партнёрства со стороны России, считающей его недружественной инициативой.

Каковы преимущества для Молдовы?

Основное преимущество для Молдовы вытекает из обязательства ЕС поддерживать углубление реформ. Одновременно в Декларации в очередной раз подчёркивается, что доступ к финансовой помощи будет обусловлен осуществлением конкретных реформ. Таким образом, принцип предъявления условий в процессе реформ будет играть главенствующую роль, без каких-либо исключений.

С экономической точки зрения появляются новые финансовые ресурсы, такие как Европейский фонд устойчивого развития, за счёт которого появится возможность финансировать различные инфраструктурные, транспортные и иные проекты. В то же время, в целях снижения финансового бремени и экономических рисков для компаний, действующих в Молдове и других странах Партнёрства, Евросоюз предоставит в их распоряжение кредиты в национальной валюте. Европейская сторона также намерена укрепить торговый потенциал стран, подписавших Соглашения об ассоциации, чтобы обеспечить им больше преимуществ от доступа на европейский рынок. Новые возможности появятся в области энергоэффективности, транспорта, цифрового рынка. Многое будет зависеть от степени заинтересованности властей этих стран, а также от участия частного сектора. Эти факторы позволят в полной мере воспользоваться преимуществами, создаваемыми в рамках Восточного партнёрства.

Решающую роль будет играть информирование, которое Евросоюз должен будет обеспечить в целях распространения достоверной информации о той помощи, которая оказывается странам Партнёрства. Столь же важным будет эффективное информирование о том, что на самом деле представляет собой европейская интеграция.

Не в последнюю очередь, ЕС хочет поддержать гражданское общество, в том числе – путём его привлечения к мониторингу реформ, а также за счёт повышения его технических знаний. Эти меры призваны повысить качество принимаемых властями решений. Внимание к молодёжи и средствам массовой информации – эти составляющие также будут находиться в центре внимания, создавая вокруг реформ позитивный резонанс.

Вместо заключения...

Успех Восточного партнёрства напрямую связан с осуществлением реформ. В то же время европейские ценности – верховенство закона, демократия, права человека, наряду с уважением к международному праву, лежат в основе Партнёрства. По этим причинам сохраняется постоянный риск того, что Партнёрство окажется в зоне неопределённости и станет уязвимым. На внутренней арене местные элиты, правящие в восточноевропейских странах, мало заинтересованы в строгом применении этих принципов. А на внешнеполитической арене Россия по своему усмотрению истолковывает принципы международного права.

Даже если Украине или другим странам Восточного партнёрства и хотелось бы, чтобы Россия была упомянута в Брюсселе явным образом, Евросоюз и отдельные его члены сохранили текст Декларации далёким от какой-либо очевидной антироссийской тональности. Конечно, между строк Декларации Россия имеет возможность прочесть о ряде озабоченностей и недовольств. Но это максимум, на который ЕС согласился, дабы не раздражать Москву. Вместо геополитической риторики, которая не является необходимой, Евросоюз проявляет явный интерес к тому, чтобы нацелить Партнёрство на качественные преобразования и построение жизнеспособных государств на своих восточных границах.

Хотя ЕС открывает перед Молдовой и другими странами региона ряд позитивных перспектив, проистекающие из них риски пока преобладают. С учётом этих соображений, ЕС должен обеспечить максимальную точность при синхронизации усилий и определении приоритетных действий, чтобы предотвратить очевидные угрозы, связанные с коррупцией или плохим управлением. Колебания Евросоюза обойдутся дорогой ценой, приведя к утрате общественной поддержки, необходимой для оказания качественного давления снизу на власти страны и для обеспечения необратимых позитивных преобразований в Молдове и в регионе.

Дионис ЧЕНУША