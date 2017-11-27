На рынке молдавские овощи заменяются импортными овощами

Молдавских помидоров становится все меньше на рынках столицы и могут быть куплены по 15-18 леев за килограмм. Цена осталась такой же, как и две недели назад. В основном продаются импортные помидоры, цена которых начинается с 35 леев за килограмм. Стоимость огурцов, как молдавских, так и импортных, составляет 35 леев за килограмм, как и две недели назад, передает IPN.

Цена отечественного перца составляет 25 леев за килограмм, по сравнению с 20 леями две недели назад, а импортная цена составляет 55 леев. Стоимость гогошаров начинаются с 40 лей/кг, по сравнению с 35 леями, как это было две недели назад. Картофель, лук, морковь или красная свекла - все можно купить за 5 леев/кг, причем на один лей меньше, чем две недели назад. Капуста продается по 3-4 лея за килограмм, в то время, как две недели назад они продавались по 4-5 леев/кг.

Пучок зеленого лука и укропа стоит от 2,5 до 3 леев против 3-4 леев две недели назад. За один килограмм тыквы покупатели должны заплатить 5 леев, по сравнению с 7 леями две недели назад. Кабачки и синие стоят 30 леев за килограмм, что на 10 леев больше, чем две недели назад.

Овечья брынза стоит на рынке 80-85 леев/кг, то есть цена осталась, как и две недели назад. Коровий каш и сметана также продаются по старой цене 35 леев за килограмм. Как свинина, так и говядина начинаются с 65 леев за килограмм, по сравнению с 70 леями две недели назад. Десятку яиц можно купить за 17 леев, а две недели назад - за 19-20 леев.

Один килограмм карпа стоит 45 леев по сравнению с 55 леями две недели назад, а килограмм карася стоит от 33 леев, как и две недели назад. Один килограмм раков начинается с 120-180 леев, по сравнению с 250 леями пару недель назад.

Виноград продается в среднем по 12 леев. Цена одного килограмма яблок начинается с 7-8 леев, как и две недели назад.