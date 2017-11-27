Глава государства: Президентской республики мы добиваемся не для Додона

Подробно о том, почему Молдова должна перейти на президентскую форму правления, Игорь Додон рассказал в рамках специального выпуска на телеканале «НТВ-Молдова». Он подчеркнул, что вместе с социалистами добивается президентской формы правления не для себя, так как нововведения, в случае их принятия, станут действительными только для следующего мандата президента.

— То есть, это не для текущего президентского срока, потому что полномочия и всю систему нельзя менять. Для этого нужны новые выборы, избрать нового президента, и так далее, — отметил он.

Глава государства считает, что президента с президентской формой правления изберут уже в реинтегрированном государстве. — То есть, в моем понимании, изменение формы правления должно произойти при реинтеграции страны. В этом случае шансы, что у власти окажется унионист, будут близки к нулю. Потому что на левом берегу Днестра очень много промолдавски настроенных граждан Молдовы.

Но даже и без левого берега, я думаю, что и здесь люди уже начинают понимать, — добавил Игорь Додон. Глава государства также рассказал, почему в сложившейся политической ситуации Молдове крайне нужна президентская форма правления, а не парламентская. — Молдове нужно сбалансировать ситуацию. Потому что если этого нет, если чисто парламентская форма правления, появляется очень ушлый чувачок, который успел взять все инструменты власти, взял пару чемоданов денег — я не говорю как, понятно, что тоже за счет админресурса.

И ходит по депутатам, говорит: «Мужик, ты депутат? Вот тебе два варианта: либо ты пишешь заявление и переходишь в мою фракцию, либо прокуратура находит то, что было у твоего правнука 30 лет назад». Вот за это поднимают уголовное дело, и так формируют новое парламентское большинство. Тогда о чем мы говорим? О парламентской форме правления либо о бандитской системе, когда ты, получив все инструменты, держишься за власть до конца, пока тебя не убирает площадь?

Вот что у нас происходит, и это так и есть. Мы хотим, чтобы была сбалансированная система, чтобы мы смогли для граждан что-то сделать. Не для конкретной группировки какой-то, не для одной партии либо человека, а сделать как можно больше для страны. Позволяет ли нынешняя парламентская система это сделать? Я думаю, что нет, — подытожил он.

Ранее стало известно, что в поддержку президентской республики по всей стране были собраны 300 тысяч подписей граждан, люди продолжают массово подписываться в поддержку этой идеи. Социалисты намерены собрать как минимум миллион подписей до 2 февраля 2018 года.

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