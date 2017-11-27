Румыны умывают руки: В Бухаресте на самом высоком уровне признали, что униря с Молдовой - невыполнима!

Своим недавним заявлением румынский президент Йоханнис, скорее всего, крайне огорчил адептов идеи лишения нашей республики государственности.

Притихнут в ближайшее время в Молдове сторонники идеи объединения с Румынией. Точно вам говорю! Ошеломлены они, обескуражены, а в их офисах то и дело звучит знакомая им по советскому фильму фраза «Шеф, все пропало!» А все из-за заявления румынского президента Клауса Йоханниса, который на днях честно признался: униря сейчас невыполнима.

«Я не думаю, что мы можем решить вопрос (европейской интеграции – прим. ред) непрямым путем. Молдова решила идти по европейскому пути, она заключила Соглашение об ассоциации и ее законодательство со временем совершенствует, но все это нужно внедрять Молдове следует консолидировать силы, решить, действительно ли она намерена идти навстречу ЕС. Сократить путь объединением с Румынией на данный момент не очень-то исполнимо», - цитирует Клауса Йоханниса портал adevarul.ro.

А ведь в Молдове, вон, какие-то акции готовят по случаю 100-летия объединения. Некоторые унионисты свято верят в то, что оно произойдет в 2018 году… Ну или, по крайней мере, будут сделаны какие-то серьезные шаги в этом направлении. Не будут. Такой вывод можно сделать исходя из заявлений румынского руководства.

Оно говорит и о другом моменте: в Бухаресте отлично понимают ответственность, которую страна бы понесла в случае объединения, осознают все трудности, законодательные препоны и существование финансового бремени. Только вообразите себе, какие суммы надо будет потратить на то, чтобы довести нашу республику до более-менее среднего с Румынией уровня. Даже нотку обиды в словах Йоханниса можно заметить – ну не хотят румыны, чтобы их использовали для того, чтобы «укоротить путь в ЕС».

Вероятно, даже понимают, что ни о какой идеологии, национальном самосознании тоже речи не идет – только о шкурном интересе. Ведь Румыния двигалась по пути евроинтеграции, если мне не изменяет память, около десяти лет. А униря – что? Путь наименьшего сопротивления для Молдовы и огромных проблем для западного соседа. Да и у нас проблемы будут: чего стоит только отказ от собственной государственности, которую, возможно, будет уже не вернуть…

Возможно, Румыния поставила крест на проекте унири после каталонского референдума? Не исключено. Да и не важно.

Павел МУНТЯН

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции