Что может «страшного» рассказать экс-премьер Молдовы Владимир Филат, оказавшись на свободе 13 декабря 2017 года?

Главная интрига – подробности кражи в банковской системе страны и раскрытие ее схемы с именами «героев». Приближается 12 декабря 2017 года, день когда Высшая судебная палата рассмотрит жалобу на отмену решения по делу бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата.

Как утверждает адвокат Игорь Попа, это ходатайство было направлено с просьбой пересмотреть дело и вынести новое решение. При этом речь идет не о смягчении приговора, а о том, что Филат должен быть оправдан и освобожден из заключения.

Естественно, общественность волнует вопрос: что может рассказать Филат, оказавшись на свободе? Ответить однозначно почти невозможно, но в интервью «Комсомолке» (через адвоката) кое-какие намеки он сделал.

- Если бы вы были премьер-министром в 2014 году, произошло бы исчезновение этих денег? И есть ли связь между вашим отстранением от должности и «кражей миллиарда»?

- Я всегда вмешивался, когда возникали сложные ситуации. И в 2011 году, когда прошел ряд рейдерских атак на бизнес, и во время печальной охоты в «Пэдуря Домняскэ» - вспомните хотя бы мое обращение к нации в феврале 2013 года. Вот почему я лишился кресла премьер-министра! Тогда же и появилось скандальное решение Конституционного суда, и я был изолирован от государственных должностей. Я могу с уверенностью сказать, что если бы я был в 2014 году премьер-министром, такого беззакония не было бы!

- Кстати, возможна ли была бы «кража века» без того, чтобы государственные учреждения о ней не знали?

- Государственные учреждения, и здесь я имею в виду Нацбанк, премьер-министр, спикер парламента — все они знали! Но, кроме того, что они знали, они несут прямую ответственность за произошедшее. Ведь занимать должность в государстве - означает не только заседать в красивом кабинете с личным секретарем и распоряжаться автомобилем. Это, прежде всего, нести ответственность в соответствии с законом.

- Когда мы узнаем всю правду о «краже миллиарда»? Что должно произойти?

- Очень скоро люди начнут говорить! Истину нельзя долго скрывать, рано или поздно все тайное становится явным. Доклад Kroll, а также другие международные расследования помогут. Для поиска правды, на мой взгляд, имеет важное значение растущая роль гражданского общества, которым нельзя манипулировать и которое нельзя купить...

- Многих волнует, когда же заговорит Филат: вы же обещали, причем не раз...

- Хочу ответить вопросом на вопрос. Когда и как я мог бы говорить на протяжении этого времени? Я думаю, что не многие понимают, в какой изоляции я нахожусь. Поэтому я хочу пояснить: моя изоляция, действительно, полная. Практически нет телефонных звонков, нет независимой медико-санитарной помощи, отсутствуют встречи с родителями, на меня оказывается постоянное психологическое давление.

Когда я смогу, буду говорить о том, что произошло в Молдове, в том числе что касается кражи в банковской системе. И то, что скажу, должно быть включено в качестве доказательств в уголовное судопроизводство. И это одна из причин, почему я настаивал и настаиваю на публичных процессе и суде.

Игорь КРУДУ