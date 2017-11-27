Важные уточнения правительства о выделении Молдове помощи от ЕС

Правительство Молдовы выступило с уточнениями относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи и бюджетной поддержки со стороны Европейского союза.

Кабмин объяснил, какие средства от ЕС наша республика получит до конца этого года, а какие – точно нет.

Уточнения были сделаны в связи с путаницей, вызванной неверным толкованием в обществе разницы между макрофинансовой помощью, выделяемой Европейским союзом, и предоставляемой им бюджетной поддержкой.

В частности, пресс-служба Кабмина уточнила, что правительство и премьер-министр Павел Филип в официальных сообщениях объявили, что бюджетная поддержка ЕС будет предоставлена Молдове до конца нынешнего года, как это вытекает из дискуссий, состоявшихся в Брюсселе с европейским комиссаром по политике добрососедства и вопросам расширения Йоханнесом Ханном. Бюджетная поддержка будет предоставлена Молдове для реализации четырех программ, предусмотренных в государственном бюджете на 2017 г.

В то же время, как отмечается, правительство нигде не упоминало, что деньги, которые следуют из Соглашения о предоставлении макрофинансовой помощи, подписанного 23 ноября 2017 г. в Брюсселе, могут поступить в Молдову до конца текущего года.

«Это невозможно, учитывая, что соглашение предусматривает между сторонами целый ряд условий, которые надлежит выполнить в последующий период до перечисления первого транша. Общий объем макрофинансовой помощи составляет 100 млн. евро, из которых 40 млн. евро будут предоставлены в виде гранта», - говорится в сообщении пресс-службы молдавского правительства.

В нем обращается внимание на разницу между двумя видами финансирования – бюджетной поддержкой и макрофинансовой помощью, – учитывая, что многие СМИ ошибочно представили их как одно и то же, что и породило путаницу в общественном пространстве.