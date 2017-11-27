Сильвия Раду: Кишинев подобен минному полю и может взорваться в любой момент

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Город Кишинев – это минное поле, которое может взорваться в любой момент, утверждает и.о. примара столицы Сильвия Раду, сообщает NOI.md.
По словам главы столицы, каждый день появляются проблемы, подобные часовой бомбе, что свидетельствует о плохом управлении городом.
«Что-то не так, создается впечатление, что Кишинев – это минное поле, которое может взорваться в любой момент, и эти взрывы направлены против жителей Кишинева», – заявила Сильвия Раду.
В качестве примера она привела столичный лицей им. Михая Эминеску, где тендер по ремонту здания учебного заведения проходил с серьезными нарушениями, а здание до сих пор не было отремонтировано, хотя MCК выделил деньги на это деньги в августе. Сильвия Раду напомнила представителям муниципальных служб и проблемы в детском саду №157, где недавно вспыхнул скандал по поводу некачественного питания детей.
«Перепрограммируйтесь, перезагрузитесь и приступайте к работе! Многие направления работают, как сателлиты. Они пытаются сотрудничать только тогда, когда им платят из бюджета муниципалитета, но вы не должны забывать, что мы должны больше работать в интересах жителей. Нам нужна хорошо структурированная пирамида для работы в комплексе. Давайте не будем прикрываться законодательством, а работать вместе в интересах жителей столицы», – призвала и.о. примара.
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