Сильвия Раду: Кишинев подобен минному полю и может взорваться в любой момент

Город Кишинев – это минное поле, которое может взорваться в любой момент, утверждает и.о. примара столицы Сильвия Раду, сообщает NOI.md.

Это заявление прозвучало на сегодняшнем еженедельном заседании служб примэрии.

По словам главы столицы, каждый день появляются проблемы, подобные часовой бомбе, что свидетельствует о плохом управлении городом.

«Что-то не так, создается впечатление, что Кишинев – это минное поле, которое может взорваться в любой момент, и эти взрывы направлены против жителей Кишинева», – заявила Сильвия Раду.

В качестве примера она привела столичный лицей им. Михая Эминеску, где тендер по ремонту здания учебного заведения проходил с серьезными нарушениями, а здание до сих пор не было отремонтировано, хотя MCК выделил деньги на это деньги в августе. Сильвия Раду напомнила представителям муниципальных служб и проблемы в детском саду №157, где недавно вспыхнул скандал по поводу некачественного питания детей.

«Перепрограммируйтесь, перезагрузитесь и приступайте к работе! Многие направления работают, как сателлиты. Они пытаются сотрудничать только тогда, когда им платят из бюджета муниципалитета, но вы не должны забывать, что мы должны больше работать в интересах жителей. Нам нужна хорошо структурированная пирамида для работы в комплексе. Давайте не будем прикрываться законодательством, а работать вместе в интересах жителей столицы», – призвала и.о. примара.