Въезд московской делегации в Молдову запретил обиженный на Усатого Плахотнюк

На прошлой неделе по личному указанию «координатора» Влада Плахотнюка российские участники форума делового сотрудничества в Бельцах были заблокированы в кишиневском международном аэропорту. Пограничная полиция запретила им въезд в Молдову. Причиной срыва форума было желание лидера ДПМ скомпрометировать мирную и конструктивную акцию, которая проходила под патронатом «Нашей партии», возглавляемой мэром Бельц Ренато Усатым.

Напомним: накануне Усатый обнародовал на Facebook скриншоты -доказательства регулярных интернет-контактов уголовника Вани Писателя (Ион Друцэ), находящегося с пенитенциаре №13, с Владом Плахотнюком, заказчиком убийства Германа Горбунцова. Фактически было представлено прямое доказательство того, что уголовник работает с Плахотнюком, находясь в тюрьме. Ренато Усатый – один из немногих, кто прямо говорит, что Молдова попала в руки человека с крайне извращенными амбициями. По его мнению, Плахотнюк ради сохранения власти готов прибегнуть даже к провокации конфликта на Днестре на пару с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом председатель «Нашей партии» заявил в эфире радиостанции «Спутник».

«Ситуация в Молдове крайне напряженная, - сказал Усатый. - Есть сегодня возомнивший себя хозяином всего мира Плахотнюк. Он себя считает не только владельцем Молдовы, он также считает, что может влиять на то, что происходит в соседних Украине и Румынии, в других европейских странах. Его старая схема, которой больше десяти лет, - шантаж дипломатов, депутатов различных стран, первых лиц… Плахотнюк крайне амбициозен и амбиции у него больные... Он контролирует сейчас Порошенко. Да Украина в разы крупнее Молдовы, на мировой арене Украина ощущается весомее… Порошенко был много лет партнером Плахотнюка, который мастер шантажа, заказных убийств и прочего… В Молдове существует приостановленное уголовное дело против президента Украины, о котором за секунду может узнать весь мир».

Заявления Ренато Усатого разрушают имидж «доброго дяди» Плахотнюка, создаваемый фондом «Эдельвейс». Люди узнают о том, кем на самом деле является политик, раздающий детям воздушные шарики, а взрослым - коробочки с подарками. Реакцией на громкие разоблачения Усатого стала месть «хозяина страны».

Власти не постеснялись развернуть делегацию правительства Москвы, которая ехала в Бельцы для обмена опытом с муниципальными властями, поддержки предпринимательской деятельности, информирования бизнесменов о деловых перспективах. Московская делегация состояла из известнейших специалистов в области коммунального хозяйства и урбанистики. На форум, организованный при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и московского Центра международного сотрудничества, прибыли 23 ноября также ведущие молдавские и зарубежные эксперты в области развития городского хозяйства, всего участников было около 300.

В ходе прямого эфира на телевидении Бельц в передаче «Диалог» Ренато Усатый рассказал о том, как готовился форум: «Я неоднократно убеждал коллег из правительства Москвы в том, что у нас проблемы со специалистами во всех жизненно важных отраслях. Я уже три года говорю о том, что у нас проблемы с квалифицированными рабочими, у нас очень много людей с высшим образованием, которые, к сожалению, особо и писать не умеют… Многие вещи, которые я видел в Москве и в других европейских городах, – нам до них еще далеко, и мы никогда до них не дойдём, если не приедут те, кто прошёл эти этапы развития. Москва тоже не сразу строилась. Но сегодня Москва с точки зрения урбанистики, проблем ЖКХ идёт вперёд с огромной скоростью. Я убеждал, что нам жизненно важно, чтобы конкретно обучили руководителей муниципальных предприятий, чтобы увидели реальную картину в Бельцах, дали свои предложения. Верх цинизма не пустить такую делегацию в Молдову… Правительство Москвы взяло на себя все расходы, начиная от билетов, проживания в Бельцах, питания делегации, все транспортные расходы».

МИД России жёстко отреагировал на действия молдавских властей. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала произошедшее вопиющим случаем, который ставит под угрозу экономические, деловые, культурные, научные межгосударственные связи, «откровенно провокационными и недружественными действиями со стороны молдавских властей». По ее словам, такие действия вызывают растущее непонимание и негативный общественный резонанс в России. Отметим, что официальная причина была сформулирована издевательски - по словам пресс-секретаря пограничной полиции, москвичи якобы не могли предоставить документы, подтверждающие цель визита!

В итоге вместо сорванного Плахотнюком делового форума в Бельцах провели благотворительный обед для пенсионеров и ветеранов в ресторане «VisPas».