Красносельский: "По большому счету я являюсь президентом молдаван"

Глава приднестровского региона в интервью «Известиям» прокомментировал решение Конституционного суда РМ об изменении официального языка в Основном законе страны.

Решение Конституционного суда Молдовы, разрешающее парламенту республики изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский" в конституции, в очередной раз подтверждают: дороги Тирасполя и Кишинева всё больше расходятся, а обсуждать политическую составляющую урегулирования и думать о реинтеграции — означает пребывать в отрыве от реальности, заявил Вадим Красносельский передает novostipmr.com

«У нас государство называется Приднестровская Молдавская Республика. Это та территория, где сохранены молдавский этнос, культура и письменность. По большому счету я являюсь президентом молдаван. Ведь всё идет от языка, поэтому если бы не Приднестровье — не было бы уже молдаван на карте мира. А то, что Молдова нажимает на этот острый вопрос, это неправильно, неперспективно и ошибочно. Но это их выбор», - сказал глава Приднестровья.

Красносельский добавил: если в Молдове пройдет референдум о признании румынского языка государственным или даже о присоединении к Румынии, Приднестровье будет уважать решение народа. Но это же лишний раз подтвердит, что «Кишиневу и Тирасполю не по пути».