В последние три года в Молдове регистрируется по 800 новых случаев ВИЧ

В Республике Молдова в течение последних трёх лет ежегодно регистрируется по 800 новых случаев ВИЧ-инфекции. В конце минувшего года свыше 11 тысяч молдавских граждан имели статус человека, живущего с ВИЧ/СПИДом. В 85% случаев вирус передаётся половым путём. Такие данные были озвучены министром здравоохранения, труда и социальной защиты Стеллой Григораш в рамках шестой национальной конференции „ВИЧ/СПИД”, передаёт IPN.

По словам министра, сегодняшняя ситуация показывает, что основное внимание следует уделять расширению программ профилактики этого заболевания и повышению осведомлённости общества о необходимости тестирования на ВИЧ. Как отметила Стелла Григораш, лишь половина лиц, инфицированных ВИЧ, знают о своём статусе, и только одна треть проходят соответствующее лечение. Профилактических и лечебных программ достаточно, но проблема заключается в невежестве носителей ВИЧ.

Как рассказал Руслан Поверга, представляющий сообщество людей, живущих с ВИЧ, в последнее время наблюдаются позитивные изменения, но дискриминация и наклеивание ярлыков остаются в числе проблем, с которыми сталкиваются носители ВИЧ. Существует потребность в расширении инструментов сотрудничества между сектором НПО, органами власти и рядовыми гражданами. По словам Руслана Поверги, необходимо выявить всех людей, живущих с ВИЧ, чтобы обеспечить им доступ к лечению и не допустить распространения болезни.

Координатор-резидент ООН в Молдове Дафина Герчева заявила, что особое внимание следует уделять разрушению стереотипов, устранению предвзятого отношения и популяризации культуры толерантности, социальной сплочённости. Чиновница также указала на необходимость инвестиций в методы профилактики и повышения осведомлённости уязвимых групп населения с более высоким риском заражения ВИЧ/СПИД. Проблемы сохраняются, и необходимо обеспечить устойчивость программ борьбы с ВИЧ/СПИДом.

В течение 2016 года было зарегистрировано 832 новых случая ВИЧ-инфекции, 95 из которых были обнаружены в период беременности. 50% случаев выявляются на стадии СПИДа. По неофициальным данным, в Республике Молдова проживает свыше 15 тысяч граждан с ВИЧ-инфекцией.