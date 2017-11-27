Дьяков не исключает, что финальный отчёт Kroll не будет обнародован

Велика вероятность, что заключительный отчет компании Kroll с указанием фирм и лиц, причастных к «краже века», будет засекречен. В противном случае Молдова рискует получить новые, заведомо проигрышные дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом в эфире программы «Главное» на телеканале TVC21 заявил почётный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков. При этом он отметил, что спикер парламента Андриан Канду вовсе не обещал представить упомянутый отчёт, он лишь говорил, что постарается его обнародовать, передает 1news.md

«Канду сказал, что если этот отчёт будет, то он постарается, чтобы его содержание стало доступным. У Kroll есть соглашение с Нацбанком. Я его не читал, но насколько я знаю, там есть условия конфиденциальности доклада», - напомнил Дьяков. Он также пояснил, что первый отчет был обзорным, поэтому удалось договориться о его обнародовании, а новый документ будет содержать конкретные имена и названия, поэтому раскрытие информации может довести Молдову до ЕСПЧ.

«Страна может проиграть в международных судах, если те или иные бизнесмены или получатели подадут в суд за раскрытие тайны... Я не разбираюсь в этих делах. Как и миллионы наших граждан, я горю желанием увидеть эти фамилии, эти цифры. У меня тоже нет никакой радости от того, что это произошло, и тем более никакой радости, что ты находишься во власти, и рядом кто-то этими делами занимался, и из-за этого все страдают. Я тоже бы хотел, чтобы это быстрее опубликовали, быстрее вернули деньги, быстрее посадили виновных», - признался Дмитрий Дьяков.