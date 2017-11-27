Нина Шевчук: Тирасполь не должен был договариваться с Кишиневом

Подписание пакета соглашений между Тирасполем и Кишиневом, состоявшееся 25 ноября, бывший руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Нины Штански (впоследствии Нина Шевчук — супруга второго президента ПМР Евгения Шевчука) назвала «предательством интересов республики».

EADaily сообщало, что политические представители Молдавии и Приднестровья накануне встречи в рамках Постоянного совещания «5+2» (помимо сторон конфликта в нем представлены: Россия, Украина и ОБСЕ — посредники и гаранты, а США и ЕС — наблюдатели) подписали четыре соглашения, касающиеся урегулирования проблем в различных областях.

Согласно положениям этих документов, Молдавия признает дипломы, выданные Приднестровским госуниверситетом. Обсуждался вопрос, связанный с функционированием в регионе молдавских школ с обучением на латинской графике.

Также подписано соглашение о восстановлении полноценной телефонной связи между берегами Днестра и о доступе молдавских аграриев к земельным участкам в Дубоссарском районе.

По мнению экс-главы приднестровского МИД, эти решения были приняты под внешним давлением, не учитывая государственные интересы республики, и являются шагом, направленным на объединения Молдавии в единое государство.