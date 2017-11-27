"Ъ": "Плахотнюк несколько месяцев назад взял приднестровское досье в свои руки"

Российская газета "Коммерсантъ" (Ъ) утверждает, что за договоренностями Кишинева и Тирасполя, которые были достигнуты в последнее время, стоят олигархи Влад Плахотнюк и Виктор Гушан. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом известное издание пишет в понедельник в материале "Приднестровье и Молдавия поговорили по-деловому".

Газета отмечает, что в понедельник в Вене возобновляются переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". По мнению издания, "переговоры оказались заранее обречены на успех, так как Кишинев и Тирасполь накануне объявили о договоренностях по вопросам, осложнявшим не только работу дипломатов, но и жизнь жителей двух берегов Днестра".

Автор Владимир Соловьев утверждает, что "хотя соглашения и решения благословляли дипломаты, а работали над ними чиновники от Кишинева и Тирасполя, прорыв был бы невозможен без участия игроков, которые предпочитают не афишировать вовлеченность в переговорный процесс".

"Как выяснил "Ъ", над прорывными решениями активно поработали молдавский и приднестровский олигархи Владимир Плахотнюк и Виктор Гушан. Оба не просто контролируют ситуацию в Молдавии и Приднестровье, но и называются экспертами их фактическими руководителями. По сути, господа Плахотнюк и Гушан создали новый - теневой - формат ведения переговоров и решения спорных вопросов", - пишет газета.

Со ссылкой на свои источники, "Ъ" пишет, что "Плахотнюк несколько месяцев назад взял приднестровское досье в свои руки". Кроме того, проблемы во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя в последнее время часто были темой бесед Владимира Плахотнюка во время его встреч с американскими и европейскими дипломатами, включая посла США в Молдавии Джеймса Петтита и главу делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко.

"Еще один собеседник "Ъ", знакомый с ходом переговоров по приднестровскому урегулированию, подтверждает, что у господина Плахотнюка налажены прямые контакты с руководством приднестровского "Шерифа". По его словам, лидер молдавских демократов "напрямую влияет на решение важных вопросов". Кроме того, один из дипломатов заверил "Ъ", что у Владимира Плахотнюка прекрасные отношения и прямой контакт с президентом Украины Петром Порошенко: "Он может просто снять трубку и позвонить Порошенко. И тот ответит". Экономическая деятельность приднестровского "Шерифа" плотно связана с Украиной, откуда в основном завозятся товары в непризнанную республику",- пишет издание.

Комментируя для газеты эту ситуацию, директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский отметил, что президент Игорь Додон "объявил приднестровскую тему ключевой и обещал, что добьется прогресса, тут он ничего не решает".

"Без вмешательства ключевых людей в Кишиневе и Тирасполе это сделать было бы невозможно. Приднестровцам выгоднее говорить с теми, кто реально может решать вопросы. Приднестровью стало намного тяжелее получать деньги у России, поэтому в региональных раскладах приходится искать новые возможности. Для этого Тирасполю нужны хорошие отношения с Молдовой, Украиной и ЕС", - сказал Кульминский.