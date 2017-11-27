На Молдову идет шторм из Скандинавии: Украину завалит снегом, а нас ждет неделя дождей без перерыва

Добрые соседи в этот раз прикроют Молдову от снежного апокалипсиса, но через две недели метели доберутся и до нас.

Украинские синоптики не на шутку встревожены: они объявили о том, что на страну надвигается опасный штормовой циклон из Скандинавии. Он принесет немало неприятных погодных ситуаций. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, за несколько дней до календарной зимы (28-30 ноября) циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.

Естественно, жителей Молдовы наверняка интересует, доберется ли эта напасть до нас? Сообщаем: да, доберется, но не в виде метелей. Нам достанутся исключительно затяжные дожди – с 28 ноября и по 4 декабря с неба будет практически беспрерывно лить. Успокаивает, что температура воздуха все это время будет относительно терпимой: уже со среды она начнет подниматься и 3 декабря достигнет аж 12 градусов выше нуля!

Ну, а заснежит в Молдове еще нескоро: по прогнозам метеорологов, резкое понижение температуры (среднесуточное около 0) и осадки в виде снега ожидаются в стране аж через две недели 11-12 декабря. Так что, погреемся еще, граждане!

Лидия ТКАЧ