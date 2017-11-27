Муниципальные чиновники лишились права напрямую общаться с журналистами

Исполняющая обязанности генерального примара Сильвия Раду подписала распоряжение, запрещающее муниципальным чиновникам общаться с журналистами. Вся информация, связанная с муниципальной администрацией, будет передаваться прессе исключительно через Управление по связям с общественностью столичной примэрии, передаёт IPN.

О существовании данного распоряжения сообщил по окончании оперативного заседания в примэрии Олег Поятэ, исполняющий обязанности начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения. „Не сердитесь, если я не буду отвечать на ваши телефонные звонки. Таково распоряжение госпожи Раду”, - заявил глава Управления.

Сильвия Раду разъяснила ситуацию с подписанным распоряжением. „Что касается общения с прессой, то оперативные заседания останутся открытыми, какими они были до сих пор. У вас имеется возможность говорить абсолютно со всеми, присутствующими в зале. Если вам нужно с кем-то пообщаться, то вот господин Бранзанюк (прим.ред.: Вадим Бранзанюк, начальник Управления по связям с общественностью)”, - сказала Сильвия Раду.

Сильвия Раду пояснила, что пресса сможет общаться с главами управлений, но об этом должен будет знать начальник Управления по связям с общественностью. По её словам, это распоряжение было издано после того, как в одном из столичных детсадов произошёл инцидент, а глава Управления образования, молодёжи и спорта „впопыхах” созвал пресс-конференцию, чтобы оправдаться. „Мне это показалось неправильным, потому что должно существовать внутреннее правило, регулирующее общение с прессой”, - сказала Сильвия Раду.