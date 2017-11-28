Правительство Москвы расценило действия Кишинева как "возмутительные" и "противозаконные"

Правительство Москвы расценило действия Кишинева, запретившего московской делегации въехать в Молдову как "возмутительные" и "противозаконные". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в заявлении, с которым выступил в понедельник Департамент внешнеэкономических и международных связей российской столицы (ДВМС).

"Мы классифицируем действия пограничной службы РМ, а также причастных к этой провокации должностных лиц как возмутительные и противозаконные, не соответствующие общепринятым нормам международного права. Ранее делегации Москвы принимали участие в многочисленных аналогичных форумах, и никогда не сталкивались с подобным пренебрежительным и явно враждебным отношением", - говорится в заявлении ДВМС.

В департаменте подчеркивают, что "столь недружественные действия молдавских властей, очевидно, не будут способствовать улучшению общей атмосферы российско-молдавских отношений, наметившемуся в последнее время благодаря усилиям президента Молдовы Игоря Додона".

В пресс-службе ДВМС напомнили, что в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве и взаимопонимании между мэрией муниципия Бельц и префектурой Западного административного округа Москвы в рамках укрепления партнерских межрегиональных связей 22 - 25 ноября должен был состояться визит в Бельцы делегации Москвы для участия в форуме делового и культурного сотрудничества.

"Тематика конференции предполагала участие в дискуссиях сугубо отраслевых экспертов и преподавателей школ и не носила ни малейшего политического характера", - подчеркивают в столичном ведомстве.

Там пояснили, что на форум были аккредитованы представители ДВМС, департамента транспорта Москвы, префектуры Западного административного округа, специалисты в области управления ЖКХ, градостроительства, учителя московских школ. При этом в соответствии с общепринятыми международными нормами информация была заблаговременно направлена в посольство России в Молдове для передачи местным ведомствам.

Несмотря на это, по прибытии 22 ноября в международный аэропорт Кишинева при прохождении процедуры пограничного контроля у членов делегации были изъяты паспорта.

"В устном порядке пограничники проинформировали о невозможности посещения Республики Молдова без объяснения причины. Члены делегации вынуждены были вернуться обратно