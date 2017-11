Главная Филип совершает официальный визит в Грузию 27-29 ноября премьер-министр Павел Филип находится с официальным визитом в Грузии. Премьер-министр проведет встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц и примет участие в „Tbilisi Belt and Road Forum”, сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Правительства. Павел Филип встретится с премьером-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем Парламента Ираклием Кобахидзе и президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, передает IPN. 28 ноября глава высшей исполнительной власти республики примет участие в „Tbilisi Belt and Road Forum”. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, связанные с содействием торговли в контексте инициативы Belt and Road (Один оборот, один путь – „Шелковый путь”), модернизацией транспортной инфраструктуры, цифровой связью и обеспечением энергетической безопасности. В кулуарах форума, премьер-министр Павел Филип встретится со своим украинским коллегой Володимиром Гройсманом и заместителем председателя Европейского банка реконструкции и развития, Аленом Пиллу.

vedomosti Количество просмотров: 37 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости