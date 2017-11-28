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Филип совершает официальный визит в Грузию
28.11.2017

27-29 ноября премьер-министр Павел Филип находится с официальным визитом в Грузии. Премьер-министр проведет встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц и примет участие в „Tbilisi Belt and Road Forum”, сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Правительства.

Павел Филип встретится с премьером-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем Парламента Ираклием Кобахидзе и президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, передает IPN.

28 ноября глава высшей исполнительной власти республики примет участие в „Tbilisi Belt and Road Forum”. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, связанные с содействием торговли в контексте инициативы Belt and Road  (Один оборот, один путь – „Шелковый путь”), модернизацией транспортной инфраструктуры, цифровой связью и обеспечением энергетической безопасности.

В кулуарах форума, премьер-министр Павел Филип встретится со своим украинским коллегой Володимиром Гройсманом и заместителем председателя Европейского банка реконструкции и развития, Аленом Пиллу.


 
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