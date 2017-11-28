Подписание четырех документов Кишинэу и Тирасполем – следствие давления ЕС

Подписание в эту субботу четырех документов между Кишинэу и Тирасполем, не что иное как результат политического давления ЕС. Таково мнение журналиста Виктора Никитиуша.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем личном блоге он напоминает, что политические спецпредставители Кишинэу и Тирасполя Георге Бэлан и Виталий Игнатьев подписали четыре протокольных решения в связи с урегулированием замороженного приднестровского конфликта. Четыре подписанных протокола предусматривают: обеспечение нормальной деятельности школ с преподаванием на румынском языке, обеспечение фермерам из района Дубэсарь доступа к собственным земельным участкам, расположенным за трассой Тирасполь-Каменка, признание дипломов приднестровских вузов и обеспечение фиксированной и мобильной связи между двумя берегами Днестра.

Журналист отмечает, что «это первые конкретные результаты за 10 лет переговорного процесса».

На снимке - Виктор Никитиуш

«Как был достигнут положительный результат? Считаю, что это следствие политического давления ЕС как на Москву, так и на Кишинэу. Подписание протоколов не могло состояться, если бы стороны не отступили на шаг. Возможно, Кишинэу уступил чуточку больше. Здесь я имею в виду согласие на признание приднестровских дипломов», — пишет Никитуш.

Он также напоминает, что подписание протоколов состоялось в ту же неделю, когда Павел Филип участвовал в Саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе, где провел многочисленные встречи с высокопоставленными представителями ЕС, среди которых и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и зампред Европейской комиссии Федерика Могерини.

«Согласно официальному сообщению правительства, на встрече обсуждалась и тема реинтеграции Республики Молдова. В контексте Федерика Могерини заявила, что ЕС окажет поддержку положительным процессам в вопросах приднестровского урегулирования и выразила оптимизм в связи с предстоящим раундом переговоров в формате «5+2» который состоится в Вене», — отмечает автор.

Кристина Пендя