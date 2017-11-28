Молдавские композиторы и исполнители, среди которых глава ассоциации Copyright (собирает деньги за авторские права) Ливиу Штирбу, потребовали от правительства отправить в отставку главу Государственного агентства по интеллектуальной собственности Лилию Болокан.

Конфликт между Copyright и Болокан возник месяц назад: Copyright тогда подал в суд на Moldcell, требуя €1 млн морального ущерба за отказ платить авторское вознаграждение, а Болокан отозвала у Copyright лицензию, передает newsmaker.md.

Группа исполнителей и композиторов на пресс-конференции 27 ноября обратились к правительству с требованием уволить главу Государственного агентства по интеллектуальной собственности Лилию Болокан.

Причиной увольнения, по мнению музыкантов, должно стать уголовное дело, заведенное на Болокан. «Во время ее работы был нанесен ущерб, как авторам, так и гобсюджету, на сотни тысяч леев. По своей должности она обязана защищать авторов. Требуем премьер-министра отстранить от должности Лилию Болокан», — сказал Штирбу.

Штирбу поддержали пришедшие на пресс-конференциию исполнитель Виталие Катанэ, композитор Олег Баралюк, представитель Союза композиторов Молдовы Павел Гамурарь и др.

В Copyright NM сообщили, что дело на Болокан возбудил Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) на основании жалобы Copyright. Дело возбуждено по ст. 327 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью или служебным положением» (NM ознакомился с копией ответа НЦБК ассоциации Copyright, в котором об этом говорится). Жалобу на Болокан ассоциация Copyright отправила 27 октября.

За что хотят уволить главу Госагентства по интеллектуальной собственности.

Конфликт между Copyright и Moldcell длится около месяца. Дело в том, что в Молдове, по данным Агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI), работают две организации, занимающимися сбором средств за авторские права — Copyright и Республиканcкое бюро по авторским правам (Oficiul Republican al Dreptului de Autor — ORDA). Организации уполномочены собирать авторские сборы с предпринимателей. Речь идет о кабельных операторах, телеканалах, барах, ресторанах, магазинах — тех коммерческих структурах, кто может транслировать музыку. Собранные деньги организации должны выплачивать местным исполнителям. Если речь идет о зарубежных исполнителях, то деньги перечисляются аналогичным организациям в других странах. ORDA собирает вознаграждение только для молдавских авторов и исполнителей, входящих в эту организацию.

Летом ассоцияация Сopyright подала в суд на двух операторов связи — Moldcell и Orange-Moldova. Ассоциация потребовала выплатить авторское вознаграждение за прослушивание музыки на проданных ими за последние три года мобильных телефонах. Речь идет о 3% от суммы продаж, а также моральном ущербе в размере €1 млн. В Copyright утверждали, что с Orange-Moldova им удалось договориться и прийти к взаимному согласию, а с Moldcell нет.

После этого, как утверждают в Copyright, Лилия Болокан потребовала, чтобы ассоциация отозвала свой иск. Copyright тогда выложил аудиозапись разговора двух людей, чьи голоса похожи на директора Copyright Олега Гутюма и главу AGEPI Лилию Болокан. В разговоре Болокан признает, что, согласно закону, Copyright имеет право требовать деньги от Moldcell, но этих денег не получит. «Вы должны понять, что по-любому вопрос будет решен, и Moldcell по-любому вам ничего не заплатит. [Судебный] процесс ничего не даст, но вы можете вылететь из Организаций коллективного управления (каталог организаций, уполномоченных собирать вознаграждение за использование авторских прав — NM)», — говорит Болокан на записи. Гутюм, в свою очередь, ей отвечает, что ему необходимо подумать какое-то время.

В результате в конце октября AGEPI лишило Copyright права сбора авторского вознаграждения с операторов мобильной связи. Copyright, напомним, требовала, чтобы такое вознаграждение заплатили именно мобильные операторы. При этом Copyright оставили право собирать авторское вознаграждение с баров, ресторанов и СМИ.

AGEPI свое решение по Copyright объяснило необходимостью «создания прозрачного и функционального механизма, позволяющего эффективно собирать и выплачивать авторское вознаграждения». Также AGEPI пообещал назначить другую организацию для сбора этого вознаграждения с музыки, которую слушают на различных устройствах и носителях.

AGEPI, комментируя пресс-конференцию, заявило, что ее организаторы вводят общество в заблуждение. «Сожалеем о позиции организаторов пресс-конференции и надеемся, что они перейдут от практики конфронтации к конструктивному диалогу. Напоминаем, что цель AGEPI — обеспечить получение авторами вознаграждения, и мы предпринимаем для этого все меры», — говорится в сообщении AGEPI.

Получить оперативный комментарий в правительстве NM не удалось: на письменный запрос NM на момент публикации материала там не ответили.