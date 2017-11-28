Додон призвал ДПМ отказаться от антироссийской риторики и признать призрачность евроинтеграции

Президент Молдовы Игорь Додон констатировал, что "саммит Восточного партнерства подтвердил призрачность европейской интеграции". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в объемном комментарии главы государства по итогам состоявшегося в пятницу в Брюсселе саммита "Восточного партнерства".

"Саммит Восточного партнерства подтвердил, что досье Республики Молдова находится в самом нижнем ящике забот Европы. Разочарование европейцев Кишиневом носит постоянный характер, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия почти равны нулю. Таким образом, подтверждается, что до сих пор проевропейские власти продвигали геополитику иллюзий", - говорится в комментарии, опубликованном в понедельник на сайте администрации президента.

По его мнению, в последние годы граждане Молдовы "подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было и остается доказать, что вступление в Европейский Союз - задача не только выполнимая, но и произойдет в скором времени".

"И все эти манипуляции происходили и происходят на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, а также четких и недвусмысленных заявлений Брюсселя о том, что ЕС не намерен расширяться. Более того, своей псевдо-проевропейской риторикой те, кто управлял и продолжают управлять Республикой Молдова, пытались спрятать грустную действительность - то, что положение в стране постоянно и неуклонно ухудшалось и продолжает ухудшаться, что с каждым днем Молдова все дальше отдаляется от стандартов, которые провозглашают ее руководители. При этом высшие брюссельские чиновники постоянно обращали и обращают внимание на сложившуюся бедственную ситуацию", - отмечает Додон.

Он считает, что "вся проевропейская истерика преследовала одну-единственную цель - создать идеальную завесу, за которой происходили очень и очень неприглядные вещи". Президент приводит в пример кражу миллиарда долларов из банковской системы, проблемы в экономике и социальной сфере, закрытие школ и детских садов, массовую миграцию и сокращение рабочих мест.

"Последние события, в том числе пятый Саммит Восточного партнерства лишний раз доказали, что Молдова далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у РМ нет ни единого шанса на присоединение к ЕС. В создавшемся положении, властям страны следовало бы проявить искренность по отношению к гражданам РМ и отказаться от фальшивых лозунгов геополитического характера. Первостепенной задачей должно стать улучшение качества жизни людей, а не игры с использованием геополитических лозунгов, создающих иллюзии, которые впоследствии приводят к разочарованиям", - подчеркнул Додон.

Он выразил благодарность европейским партнерам за оказанную Молдове поддержку и выразил надежду на то, что "она непременно скажется на качестве жизни граждан".

"Вместе с тем, и нашим европейским партнерам, и властям, и каждому из нас следует признать, что Молдова должна проводить взвешенную внешнюю политику, поскольку только такая политика может дать положительные результаты", - заявил Игорь Додон в своем комментарии.

Игорь Додон стал единственным президентом из шести стран Европейского Союза, который не был приглашен для участия в саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Молдову представлял на саммите премьер-министр Павел Филип. В то же время, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в саммите, Белоруссию представлял министр иностранных дел. Делегации остальных стран Восточного партнерства возглавляли президента.

Также Додон призвал правящую коалицию отказаться от "антироссийской геополитической риторики", так как она "вредна для социального и экономического развития страны".

"Исходя из отсутствия перспектив вступления в ЕС, следует понимать, что кишиневские власти используют свою антироссийскую геополитическую риторику не столько для придания себе большей привлекательности в глазах Запада, так как это невозможно, сколько для создания себе благоприятного идеологического фона внутри страны, исходя из собственных политических и предвыборных соображений", - говорится в комментарии,

Игорь Додон подчеркивает, что "таким образом, антироссийская геополитическая риторика не только не оправдана, но и совершенно бесполезна во взаимосвязях с Западом".

"При этом она чрезвычайно вредна для социального и экономического развития Республики Молдова, так как ведет к внутренним этническим и социальным разногласиям, а также наносит вред добрым отношениям с восточными партнерами, главным образом с Российской Федерацией", - отмечает президент.

По его мнению, хуже всего то, что "под аккомпанемент проевропейской риторики правящий режим разрушил стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией, искусственно спровоцировал конфликты и скандалы, отдалившие нас от наших восточных партнеров, игравших всегда важную роль в развитии экономики нашей страны".

"Наша страна находится на пересечении многочисленных геополитических интересов. Мы должны стремиться к получению максимальной выгоды для граждан от этого удачного расположения, а не провоцировать конфликты, которые ни к чему хорошему не могут привести. В этих условиях власть просто обязана отказаться от своей резко выраженной антироссийской риторики. Возвращение к реальному стратегическому партнерству с Россией является насущной необходимостью. Это осознает большинство граждан страны, и это тем более должны бы осознать те, кто в настоящее время контролирует парламент и правительство", - подчеркнул Додон.

Он считает, что "из-за фальшивых лозунгов и прожектов, из-за партийных и личных интересов власть имущих в последние годы мы потеряли много времени и упустили много возможностей для развития страны и для повышения качества жизни граждан".

"Мы больше не можем себе такого позволить. Время геополитических экспериментов и политических игр прошло. И это необходимо понять правящему режиму. А если не поймет, ему ничего иного не остается, как принять на себя ответственность за последствия. Народ больше не будет терпеть разрушение страны под лозунгом геополитики иллюзий!", - заявил Игорь Додон в своем комментарии.