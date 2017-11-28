Новый референдум об отмене смешанной избирательной системы не наберет необходимое количество голосов

Известный политический аналитик Анатол Цэрану считает, что инициатива ряда представителей гражданского общества организовать референдум об отмене смешанной избирательной системы является не до конца продуманной.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Анатол Цэрану заявил, что данная инициатива соответствует позиции большинства представителей гражданского общества.

«В общих чертах, он отражает недовольство проевропейских сил вводом смешанного голосования. Только боюсь, что в нынешних условиях этот референдум не очень своевременен, потому что пока не ясно, станет ли он успешным для проевропейских партий. Очень вероятно, что даже если он состоится, не будет набрано необходимое количество голосов в поддержку инициативы.

Так проевропейские силы могут вступить в предвыборную кампанию с проигранным референдумом, а это многое усложнит. Это при том, что положение проевропейских сил и так не самое простое. Думаю, что сподвижники референдума не очень хорошо все просчитали. Боюсь, плебисцит может закончиться громким провалом проевропейских сил», — отметил аналитик.

Анатол Цэрану напомнил, протестное движение в Республике Молдова постепенно свелось к минимуму. «Это должно было бы озадачить сподвижников идеи. Считаю, что инициатива не очень хорошо продумана», — заявил аналитик.

Андриана Кептине