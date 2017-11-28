Исповедь молдаванина, уехавшего на ПМЖ: «Мы мечтали вернуться, но обнаружили, что хорошее, оставленное в Молдове, оплевано»!

Люди, уехавшие ради детей, понимают, что за рубежом они быстро стали им не нужными, но и дома уже смысла ехать нет.

После выхода заметки о том, что жителям Молдовы среднего возраста довольно сложно нормально обустроиться за рубежом, вызвала большой читательский отклик на сайте «Комсомольской правды». Сегодня мы публикуем два полярных мнения.

Молдаванин из Канады:

«Дедушки и бабушки, мамы и папы родившиеся в другой среде своим детям и внукам им уже особо и не нужны»

Уехали из Молдовы ради детей, так как вписывать их в омерзительную систему паразитического, конкретно криминального фино-нэнашского рэспопенского квазикапитализма не хотелось категорически. На ановом месте дети получили великолепное образование и прекрасно устроились с точки зрения профессиональной самореализации.

Но! Они уже другие. У них другие ценности, интересы, они по-другому смотрят на жизнь. Мои знакомые у кого уже есть внуки, сталкиваются с очень болезненной проблемой полной духовной и мировозренческой несовместимости с ними - и это очень серьёзно.

Дедушки и бабушки, мамы и папы, родившиеся в другой среде своим детям и внукам им уже особо и не нужны - со всеми своими старыми книжками, народными сказками, неуместными советами и занудливой любовью. Со временем эта пропасть только растёт. Друзей, как правило, нет, родни нет, ощущение, что ты здесь чужой и никому по-настоящему не очень нужен неотвратимо нарастает.

Именно поэтому многие хотели бы вернуться - хотя бы на старости лет. Но куда возвращаться? Ты вдруг обнаруживаешь, что большинство из твоих друзей в Молдове также разъехались, что все, что ты хранил в памяти как самое дорогое оплёвано, уничтожено, украдено, что твою страну местное ворье собирается слить соседней стране, что медицина поганая, преступность зашкаливает, цены на ЖКХ - грабительские, а сплошь воровская власть, чудовищно некомпетентна и вызывающе безответственна.

Все эти годы мы мечтали вернуться, а вот сейчас - в свете происходящего все эти годы в РМ - уже, и не знаем... Такие вот дела...

Макс из Германии:

Мне как раз 40 лет. Ездил как все на заработки, построил дом, родились дети. Потом решил дома остепенится, начал с азартом работать, открыл фирму, но 4 года как рыба об лёд, всё на месте.

Плюнул на всё, забрал семью и за пять лет в Германии организовал хорошую фирму, объездили всю Европу, всё необходимое для жизни есть и даже больше. Для себя лично сделал вывод - если твой папа не миллионер и ты не прокурор, мент или депутат, то в Молдове будешь только смотреть на то как живут, что едят и на чём и куда ездят "белые"люди.

В Европе чтоб хорошо прожить нужно иметь голову на плечах и чтоб руки правильно росли. В Молдове, увы, этого не достаточно. Вот и весь разговор.

Игорь КРУДУ