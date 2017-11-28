Румынский европутат — об объединении с Молдовой: Германия даже права не имеет говорить что-то против унири!

Политик позволил себе сделать несколько крайне скандальных заявлений в том числе о "несуществующем" молдавском языке.

Среди румынских депутатов, в том числе заседающих в Европейском парламенте, есть и приверженцы идеи унири. Это не секрет. Один из таких граждан — европарламентарий Траян Унгуряну. На днях он сделал несколько скандальных заявлений.

Самое, пожалуй, яркое высказывание — о возможной реакции международного сообщества на объединение. По словам Траяна Унгуряну, униря могла бы произойти по немецкому сценарию. Более того, как утверждает европарламентарий, Германия не будет иметь права не согласится с унирей, ведь она «за ночь превратила 16 млн немцев из Восточной Германии в граждан Европейского союза.

Другое скандальное заявление касалось молдавского языка. Траян Унгуряну совершенно убежден — его не существует.

- Что касается языка — все понятно, даже обсуждать тут нечего, - цитирует политика 10tv.md. - Не существует молдавского языка, кроме как в советской, русской и украинской терминологии. Есть румынский язык. Когда два языка идентичны — значит есть только один.

Почему тогда не молдавский, а румынский, евродепутат не объяснил.

Павел МУНТЯН