Жителей Молдовы лечат медикаментами, отходы которых калечат остальных

Самая большая опасность для нашей страны и здоровья ее граждан — это тонны химических отходов, с которыми потом нечего делать.

Пока в Молдове ищут радиоактивный рутений, у нас есть реальная угроза — химические отходы. Проблема, если и решается, то очень медленно. Между тем, она представляет реальную угрозу нашей жизни и здоровью. Об этом «Комсомолка» беседовала с начальником управления политики менеджмента отходов и химических веществ при Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Светланой Болокан.

Химические отходы у нас остались со времен СССР

- В Молдове очень актуальна проблема химических отходов. Начнем с исторических опасных химических отходов, которые генерировались в советские времена, но до сих пор хранятся на существующих предприятиях, даже закрытых, - говорит Светлана Болокан. - Они должны были отправляться на предприятия, у которых была утилизация. Раньше так и было. Но они остались, в том числе и потому, что у нас одновременно закрылось множество предприятий, когда мы стали независимой страной. Переходный период создал эту проблему.

По словам Светланы Болокан, у нас были довольно серьезные склады.

- Помните, как у нас была развита сельхозхимия? В этом процессе образовались отходы от просроченных пестицидов. Раньше нужно было выполнить и перевыполнить план пятилетки, а при его выполнении мы ввозили пестициды тоннами, не рассчитывая, сколько же нам нужно, - отметила специалист.

По ее словам, проблему с просроченными пестицидами решают.

- Мы практически являемся единственной страной бывшего СССР, которая находится на финальном этапе вывоза пестицидов. Но это довольно длительные процедуры, которые предусматривают соглашения с другими странами, - сказала Светлана Болокан.

По ее словам, сейчас наши предприятия работают на низких оборотах, поэтому пестициды в таких объемах не ввозятся. Кроме того, они очень дорогие, как сырье, поэтому покупатель более внимателен и покупает столько, сколько нужно. Исходя из этого, поставки пестицидов снизились, а процедура утилизации уменьшилась в несколько десятков раз. Ответственными за их вывоз являются импортеры.

Опасные свалки: шифер, краски и прочие отходы

Другой опасностью для здоровья и экологии нашей страны являются отходы от населения.

- Мы утилизируем химию, начиная от бытовой химии, заканчивая строительной химией. Бытовая химия – это все, что используется в хозяйстве, например, моющие средства. А строительная химия – это все наши краски, лаки, разные декоративные покрытия и другие материалы. Очень опасным остается использование шифера. На сегодняшний день ему есть альтернатива, но образующиеся отходы шифера от частного сектора – это опять таки проблема. Кроме того, выкидываются банки от красок, разные люминесцентные лампы, это тоже очень опасно! - подчеркнула специалист.

По ее словам, кто-то мусор выкидывает на свалку, кто-то сжигает. Для того чтобы решить эту проблему законно, есть идея создания Центра по опасным отходам, который будет решать этот вопрос для всех категорий субъектов, предоставлять опции решения проблемы, привлекать частный сектор. Экономические агенты должны нести ответственность за то, что они поставляют на рынок, но когда они не смогут найти решения вопроса утилизации, они тоже бы смогли обращаться в этот центр, чтобы он нашел оптимальную возможность для вывоза. По словам Светланы Болокан, это планы, но они реализуются.

- Мы обращались в местные органы власти, к экономическим агентам, но они этим не интересуются. Взять на себя управление данным сектором должно государство, чтобы отходы были извлечены и не попадали на наши мусорные свалки, - сказала она.

Больницы выбрасывают опасные отходы

Очень серьезной проблемой также являются отходы больниц.

- Несмотря на то, что наше здравоохранение должно нас защищать, медучреждения выкидывают маленькими порциями свои опасные отходы, что является опасным для здоровья людей, во-первых, и для окружающей среды, во-вторых, - подчеркнула начальник управления министерства.

Она отметила, что у нас был принят Закон по сжиганию таких отходов, но необходимо принять нормативные требования к установкам.

- Закон вступит в силу в конце года, но чтобы законодательно установить требования к установкам, в этом году мы начали процедуру модификации Закона, исходя из того, что там не были предусмотрены некоторые технические аспекты. После того, как мы примем нормативные требования, каждая установка, которая имеет выбросы, будет очень строго мониториться, будет соблюдаться определенный режим температур и подачи отходов. Конечно, мы готовы рассматривать предложения разных медицинских структур, которые могли бы ввести такие технологии на наш рынок. Нам было бы достаточно одной или пары на страну. А пока эти отходы выбрасываются вместе с обычным мусором, что абсолютно неприемлемо, - подчеркнула Светлана Болокан, отметив, что у нас есть процедура по обеззараживанию, но это не такие температуры, которые нужны.

Вернуть нельзя уничтожить

Еще одна проблема — это товары на таможне.

- Различные медикаменты из-за каких-то документальных и прочих несоответствий остаются в таможенном режиме. У них истекает срок годности, и они уже не могут быть возвращены. Также бывают отдельные фальсифицированные товары. Допустим, 26 тонн моющих средств. Что мы можем с ними сделать? Вернуть нельзя, уничтожить — тоже. Вот что еще мы имеем, помимо других проблем этого сектора, - подчеркнула Светлана Болокан.

Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ