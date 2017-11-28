Приднестровье и Молдавия поговорили по-деловому

В Вене впервые за почти полтора года прошла полноценная встреча переговорщиков по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2». Переговоры оказались заранее обречены на успех: Кишинев и Тирасполь накануне объявили о договоренностях по вопросам, осложнявшим не только работу дипломатов, но и жизнь жителей двух берегов Днестра. Как выяснил “Ъ”, над прорывными решениями активно поработали молдавский и приднестровский олигархи Владимир Плахотнюк и Виктор Гушан. Оба не просто контролируют ситуацию в Молдавии и Приднестровье, но и называются экспертами их фактическими руководителями. По сути, господа Плахотнюк и Гушан создали новый — теневой — формат ведения переговоров и решения спорных вопросов.

Прорывные решения

Переговоры по Приднестровью пройдут в Вене, поскольку в этом году в ОБСЕ председательствует Австрия. Сам факт встречи уже показателен: в последний раз переговорщики собирались в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, ЕС и США — наблюдатели) в июне прошлого года в Берлине. Там молдавский вице-премьер Георге Бэлан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев подписали Берлинский протокол, взяв на себя обязательства решить конкретные, по сути технические, вопросы. Они сразу в них увязли и буксовали почти полтора года.

В 2017 году Тирасполь и Москва не раз призывали собраться в формате «5+2», но австрийцы были непреклонны и отвечали, что переговоры пройдут при условии, что стороны договорятся хоть по каким-нибудь вопросам. Это и произошло 25 ноября в приднестровских Бендерах, где господа Бэлан и Игнатьев достигли согласия сразу по четырем вопросам.

В первом документе речь идет об апостилировании (подтверждении юридической силы) выдаваемых в Приднестровье документов об образовании. Камнем преткновения был Приднестровский государственный университет им. Тараса Шевченко. Кишинев был категорически против использования слова «государственный» в названии вуза. Сошлись на том, что в апостиле название будут писать на английском языке: Transdniestrian Taras Shevchenko University.

Другой вопрос — функционирование молдавских школ, которые находятся в непризнанной республике, но подчиняются Кишиневу. Школы всегда были раздражителем для Тирасполя: то и дело возникали проблемы, связанные с доступом к ним учеников и учителей, доставкой учебников, арендной платой и другими вопросами. Теперь это должно остаться в прошлом.

Еще одна проблема — телекоммуникации. Прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра нет с 2006 года. Из-за этого тарифы на звонки сильно завышены. Кроме того, приднестровский мобильный оператор «Интерднестрком» работает без молдавской лицензии. Стационарную связь решили восстанавливать, а «Интерднестркому» дать лицензию и частоты.

Наконец, стороны договорились решить вопрос сельхозугодий, находящихся на территории, подконтрольной властям непризнанной республики, но принадлежащих молдавским фермерам,— в последние годы им было крайне затруднительно, а порой невозможно обрабатывать землю.

Другим прорывом, предшествовавшим встрече в Вене, стало открытие моста через Днестр, который находится на международной трассе М14. Мост был взорван во время конфликта 1992 года, восстановлен в начале 2000-х, но с тех пор оставался закрытым для движения транспорта. Молдавский премьер Павел Филип и лидер Приднестровья Вадим Красносельский открыли его 18 ноября в присутствии спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма.

Перечисленные договоренности и открытие моста создали позитивный фон для венской встречи. В результате в конце года Австрия сможет отчитаться в успехах на приднестровском направлении, достигнутых за время ее председательства в ОБСЕ.

Олигархическая дипломатия

Хотя упомянутые соглашения и решения благословляли дипломаты, а работали над ними чиновники от Кишинева и Тирасполя, прорыв, как выяснил “Ъ”, был бы невозможен без участия игроков, которые предпочитают не афишировать вовлеченность в переговорный процесс. Речь идет о лидере правящей в Молдавии Демпартии олигархе Владимире Плахотнюке, который позиционирует себя как прозападного политика, и владельце крупнейшего приднестровского холдинга «Шериф» Викторе Гушане.

Господин Плахотнюк за последние годы создал в Молдавии систему личной власти, при которой, не занимая никаких государственных должностей, он реально руководит страной и принимает ключевые решения. В Приднестровье аналогичная ситуация сложилась после того, как год назад там на выборах победил Вадим Красносельский, которого поддерживал «Шериф» и финансируемая им правящая партия «Обновление». Холдингу «Шериф» в Приднестровье нет равных: он владеет сетью одноименных супермаркетов и оптовых баз, заправками, стадионом, футбольным клубом «Шериф», телекоммуникационной компанией «Интерднестрком», Агропромбанком, винно-коньячным заводом KVINT, производителем текстиля «Тиротекс», комплексом по выращиванию осетровых и производству черной икры «Акватир», гостиницей «Россия» и рядом других активов.

Со слов информированных собеседников “Ъ” следует, что господа Плахотнюк и Гушан, по сути, создали новый — теневой — переговорный формат, в рамках которого и решаются вопросы взаимоотношений Кишинева и Тирасполя. «Плахотнюк несколько месяцев назад взял приднестровское досье в свои руки»,— рассказал “Ъ” на условиях анонимности дипломатический источник, знакомый с непубличной стороной переговоров. Другой информированный собеседник “Ъ” утверждает, что проблемы во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя в последнее время часто были темой бесед Владимира Плахотнюка во время его встреч с американскими и европейскими дипломатами, включая посла США в Молдавии Джеймса Петтита и главу делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко.

Еще один собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров по приднестровскому урегулированию, подтверждает, что у господина Плахотнюка налажены прямые контакты с руководством приднестровского «Шерифа». По его словам, лидер молдавских демократов «напрямую влияет на решение важных вопросов».

Кроме того, один из дипломатов заверил “Ъ”, что у Владимира Плахотнюка прекрасные отношения и прямой контакт с президентом Украины Петром Порошенко: «Он может просто снять трубку и позвонить Порошенко. И тот ответит». Экономическая деятельность приднестровского «Шерифа» плотно связана с Украиной, откуда в основном завозятся товары в непризнанную республику.

Владимир Плахотнюк, ранее публично не проявлявший интереса к Приднестровью и не комментировавший переговоры, после субботних договоренностей намекнул на свою причастность к достигнутым результатам. «Приветствую подписание протоколов о разрешении проблем, важных для граждан Республики Молдова, в особенности живущих по ту сторону Днестра»,— написал он в Facebook, отметив: переговоры шли при политической поддержке Демпартии. Политик выразил надежду на то, что достигнутые договоренности придадут динамику переговорам в формате «5+2».

В схожем ключе успехи на переговорах прокомментировал на своей странице в Facebook и пророссийский президент Молдавии Игорь Додон. Эксперты, впрочем, уверены, что господин Додон пытается продемонстрировать свое влияние на решения, которые на деле принимаются без него. «Хотя Додон приднестровскую тему сделал ключевой и обещал, что добьется прогресса, тут он ничего не решает. Без вмешательства ключевых людей в Кишиневе и Тирасполе это сделать (достичь договоренностей.— “Ъ”) было бы невозможно,— заявил “Ъ” исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.— Приднестровцам выгоднее говорить с теми, кто реально может решать вопросы».

Тот факт, что Приднестровье, чье руководство всегда считалось исключительно пророссийским, пошло на беспрецедентные соглашения с Кишиневом, эксперт объясняет бизнес-интересами и экономикой: «Приднестровью стало намного тяжелее получать деньги у России, поэтому в региональных раскладах приходится искать новые возможности. Для этого Тирасполю нужны хорошие отношения с Молдовой, Украиной и ЕС».

По данным “Ъ”, Приднестровье, чья экономика находится в глубоком кризисе с момента начала боевых действий на востоке Украины, в последнее время действительно неоднократно обращалось к Москве за финансовой помощью в дополнение к той, что поступает для выплат надбавок пенсионерам. Речь шла о сотнях миллионов долларов. Однако раз за разом Вадим Красносельский и премьер Александр Мартынов возвращались из России ни с чем.

Владимир Соловьев, Кишинев