Место под солнцем молдавского бизнеса: когда в стране станет лучше жить

Молдавский бизнес, как, впрочем, и вся страна, переживают нелегкие времена.

Некогда цветущая аграрная республика превратилась в то, чем она стала сейчас — одну из беднейших стран Европы. В интервью Sputnik старший аналитик Альпари Вадим Иосуб проанализировал экономическую ситуацию в республике, выявил проблемные места и озвучил свои выводы о точках роста экономики страны.

Попытка анализа экономики Молдовы

"С одной стороны, наблюдается положительная тенденция — это рост ВВП. В прошлом году рост составил 4,3%, а по итогам II квартала этого года — 2,5%", — отметил Иосуб.

По его словам, драйверами роста, если говорить об отраслевом направлении, стали оптовая и розничная торговля, строительство, информационные услуги, финансовая и страховая деятельность.

"А вот подкачало сельское хозяйство, то есть внесло отрицательный вклад в рост ВВП. Если рассматривать ВВП с точки зрения его использования, рост обеспечен за счет конечного потребления и инвестиций, а традиционно оказал отрицательное воздействие чистый экспорт, из-за дефицита торгового баланса", — сказал эксперт.

Также специалист обратил внимание на тот, факт, что, с одной стороны, наблюдается регулярный постоянный дефицит торгового баланса, но он из года в год сокращается.

"За последние 4-5 лет наблюдается такая тенденция — дефицит есть, но он сокращается практически по всем направлениям. Да, в Молдове сокращается экспортно-импортные поставки, но импорт падает быстрее экспорта, и отрицательное сальдо сокращается", — отметил собеседник.

Как пояснил аналитик, с одной стороны, это говорит о кризисных моментах, когда сокращается все, но, с другой стороны, качество внешней торговли увеличивается.

"Да, мы имеем отрицательное сальдо по всем направлениям — это и торговля с ЕС, и с СНГ, и с третьими странами. Но практически по всем трем векторам наблюдается сокращение отрицательного баланса", — добавил Иосуб.

Он также отметил основных торговых партнеров Молдовы в ЕС — это Румыния и Италия, а в СНГ — Россия.

Точки роста экономики и лень бизнеса

"Если говорить о точках роста, тут можно обозначить цепочку из уже озвученного. Соответственно, во-первых, потенциал роста лежит в области увеличения продукции сельского хозяйства. Во-вторых, также очевидно, это должно быть связано не просто с сельским хозяйством, а с экспортом продукции агросектора", — добавил эксперт.

По его мнению, третий момент заключается в том, что "надо вырываться за пределы традиционных рынков, так как по этим направлениям увеличить свое "место под солнцем" уже будет трудно".

"Без этого серьезного экономического роста будет достаточно сложно. На самом деле это общая проблема многих стран постсоветского пространства, и в первую очередь тех стран, экспорт которых не связан с торговлей сырьем", — сказал Иосуб.

Это, как считает аналитик, своеобразная болезнь бизнеса.

"То есть какие-то рынки, связи налажены, значит туда и будем поставлять по накатанной. Это означает большую зависимость от внешней конъектуры", — заключил эксперт.