Скандал в мэрии Кишинева: Силвия Раду ломает порядки в администрации

И.о. мэра Кишинева рвет и мечет: чиновница в пух и прах раскритиковала руководителей муниципальных служб и управлений.

И.о. мэра (примара) Кишинева Силвия Раду начала еженедельное заседание муниципальных служб с жесткой критики столичных чиновников. Раду заявила, что не желает больше слушать их объяснений и объявила о намерении провести заседании дисциплинарной комиссии, где будут приняты необходимые решения.

И.о. столичного градоначальника раскритиковала руководителя генерального управления образования, молодежи и спорта Александру Фляша. Ранее Раду дала распоряжение о том, чтобы все управления мэрии подготовили и представили информацию о расходовании средств из бюджета муниципия. Подразделение столичной администрации, под руководством Фляша, оказалось единственным не предоставившим соответствующий отчет.

"Будем вынуждены созвать заседание дисциплинарной комиссии, чтобы применить санкции относительно тех, что не предоставил информацию и бюджете. Распределение фондов муниципия должно быть транспарентным. Не принимаю никаких объяснений от управления молодежи, бюджет которого самый большой", — отметила Раду.

По ее словам, на бюджет генерального управления образования, молодежи и спорта приходится половина муниципального бюджета.

"Очень много нарушений в этом управлении. Дети едят пищу с мухами и червями. Люди уходят в неоправданный отпуск. Мы предпримем конкретные действия", — сказала Раду.

И.о. мэра отметила, что в Кишиневе множество "часовых бомб", которые могут взорваться в любой момент. Ранее Раду не исключила оптимизации ряда управлений и муниципальный предприятий.