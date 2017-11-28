В чем суть конфликта между copyright и гаис

В последнее время общественность стала свидетелем целого ряда эпизодов конфликта, который, похоже, обостряется день ото дня. Речь идет о конфликте между Copyright и Национальным агентством интеллектуальной собственности (ГАИС). Я решил разобраться, в чем суть конфликта, и вот что я узнал.

В чем же дело? Copyright обвиняет Комиссию по выдаче заключений организациям по коллективному управлению имущественными авторскими и/или смежными правами ГАИС в том, что оно отозвало на два месяца свое заключение на право сбора компенсационных вознаграждений, соответственно, а это 3% от таможенной стоимости всей ввозимой в Молдову копировальной техники.

Почему Комиссией было принято такое решение? Это было реакцией на просьбы бизнесменов, занимающихся данным сегментом. Экономические агенты также считают, что законодательство в этой сфере нуждается в доработке. Посредством Экономического совета при премьер-министре информация дошла и до Павла Филипа. Ранее вопрос находился на рассмотрении парламента и Национальной комиссии по интеллектуальной собственности. В итоге, можно твердо заявить, что речь не идет о самоуправстве ГАИС, и тем более его руководителя, как могло бы показаться.

Каково решение ГАИС? ГАИС предложило изменить законодательство с целью разработки прозрачного и дееспособного механизма выплаты компенсационных вознаграждений, но в разумных пределах, не так, как оно есть на данный момент, а на время проработки данного механизма отозвать лицензию Copyright, которая хочет сохранения этих 3%, но через суд. Кстати, сейчас в судах рассматриваются около 20 дел, связанных с данным вопросом.

Получается, это конфликт не столько между ГАИС и Copyright, сколько между Copyright и представителями бизнеса. Желая решить конфликт, ГАИС вызвала на себя всю критику со стороны Copyright. С одной стороны, представителей Copyright тоже можно понять, действующий механизм позволяет им получать больше денег, но с другой стороны, понять можно и бизнесменов.

Кстати, с ноября ГАИС проведет проверки в ORDA и Copyright.

Мне ясно, что предпринимает ГАИС — организация быстро отреагировала на проблему, которая попала в поле зрения парламента и правительства, и на жалобы представителей деловой среды. Более того, ГАИС решила вопрос. Здесь не совсем понятна тактика Copyright, потому что скандал и публичность в этом деле не помощники. Лучше бы они пытались путем диалога всех вовлеченных сторон найти компромисс.

Думитру Спэтару