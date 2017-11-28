«Паровозик» для политических лузеров

Сергей ТКАЧ

Бывший президент Румынии Траян Бэсеск, наконец, добился своего - встречи, которые он проводит в разных уголках Молдовы, вызвали в обществе определенный отклик. Ряд патриотических неправительственных организаций – «Voievod», «Urmașii lui Ștefan» и «Scutul moldovenesc» осудили занятие Бэсеску политической пропагандой, а также обратили внимание на то, что призывы к объединению являются посягательством на суверенитет и государственность РМ.

Кроме того, усиленная пропаганда унионизма еще больше раскалывает молдавское общество, осложняет отношения между двумя берегами Днестра. А молдавские спецслужбы, по мнению представителей гражданского общества, игнорируют угрозу национальной безопасности.

Обратил внимание на то, что румынскому политику создаются благоприятные условия для пропаганды идей унионизма, и президент страны. Бэсеску предоставляют трибуну медиаресурсы, в том числе и общественное телевидение. Центральные и местные власти «создают комфортные условия, чтобы он проводил такую работу», считает Игорь Додон. По его мнению, причина в том, что представители ДПМ «по сути своей тоже унионисты». И если сейчас Бэсеску большой опасности не представляет, то «в среднесрочной и долгосрочной перспективе это очень серьезная угроза национальной безопасности».

Нельзя не признать, что участие бывшего главы румынского государства в политической жизни Молдовы – ход новый. Несомненно, имеет смысл держать процесс в поле зрения. И подумать над последствиями, к которым ведет подобная деятельность экс-президента.

«Старший» – «младший» брат

Прежде всего, то, что бывший президент Румынии включился в продвижение идей унионизма в Молдове, говорит нам о «кризисе жанра». В Молдове немало политических сил, главной задачей которых является объединение двух государств. Существует много неправительственных организаций, особенно среди молодежи, активно работающих с общественным мнением. Они стараются по мере возможностей продвигать унионизм в массы. Здесь следует упомянуть и развитую сеть СМИ, транслирующих румынский менталитет и идеи соседней страны в молдавское информационное поле. Ведется эта работа давно и серьезно. Рекрутированы в качестве комментаторов-проповедников даже выпускники Высших партийных школ ЦК КПСС.

Множество кишиневских политиков являются гражданами Румынии. Достаточно сказать, что к ним относятся лидер правящей ДПМ Влад Плахотнюк, спикер парламента Андриан Канду. У первого есть бизнес-интересы и тесные связи в соседней стране, а второй заявляет, что даже готов баллотироваться в румынский парламент.

О том, что объединение с Румынией для него важная цель, говорит и лидер ЕНПМ Юрий Лянкэ. А ведь он был вице-председателем правившей долгие годы ЛДПМ, премьер-министром.

Также хорошо известно, что большинство членов КС Молдовы - граждане Румынии. И некоторые решения, которые принимает этот орган, несомненно, являются ангажированными. Чего стоит эпопея с румынским языком в качестве государственного!

Вспомним и то, что канувший в политическое небытие, экс-президент Николае Тимофти также был унионистом, чем и бравировал. Словом, молдавский истеблишмент, в известной мере не является полностью аутентичным, со своим набором государственных идей, а находится под сильным влиянием Бухареста. Отношения строятся по принципу «старший» брат – «младший» брат.

«Паровозик» для политических лузеров

Несмотря на все это, политики-унионисты утратили поддержку общества. На что указывают результаты голосования в первом туре президентских выборов: за лидера правящей унионистской партии – ЛП - проголосовало менее 2 процентов. И это неудивительно. Либералы – символ конформизма, коррупции, профанации идей объединения. Еще меньше доверия Анне Гуцу, покинувшей со скандалом команду ЛП. Она вместе с другим унионистом, Анатолом Шалару, и создала Партию национального единства. Траян Бэсеску стал почетным председателем. Можно не сомневаться, что без активной поддержки бывшего президента Румынии проект ПНЕ был обречен на провал. Бэсеску - в дело в роли «паровоза», тянущего из отстоя видавшие виды «вагоны». Вопрос в том, не будет ли этот состав напоминать те, что прибыли по заказу Шалару после ремонта из Румынии? Когда их выпустили на линию, они оказались недееспособными.

Плохая кампания

ПНЕ - компания политических неудачников. За Шалару, как и за Либеральной партией, выдвигавшей его на пост министра транспорта, а потом и обороны, тянется массивный коррупционный шлейф: ремонт тепловозов в Румынии на десятки кредитных миллионов евро, закупка в Румынии белорусских троллейбусов, продажа оружия, резонансные дела в кишиневской администрации, из-за чего мэра суд отстранил от должности.

Имидж Бэсеску тоже основательно подпорчен. Дважды над ним нависал дамоклов меч импичмента. И если в 2007-м он заручился поддержкой 75 процентов граждан, то во время второго срока румыны на референдуме отвергли его. По мнению наблюдателей, от позорного импичмента в 2012 году Бэсеску спас визит высокопоставленного чиновника из Вашингтона, после чего КС страны признал плебисцит несостоявшимся. Между тем более 87 процентов участвовавших в референдуме потребовали отставки Бэсеску.

Недоверие к политикам в Румынии – дело привычное. Отставки премьеров из-за коррупции следуют одна за другой. В начале года из-за поправок в законодательство, позволявших отпустить на свободу коррумпированных политиков, на улицы вышли сотни тысяч граждан. В результате Сорину Гриндяну пришлось покинуть свой пост. До него из-за протестов в отставку подал Виктор Понта. А теперь разгорается скандал вокруг лидера социал-демократов Ливиу Драгни. Его вызвали на допрос в национальный департамент по борьбе с коррупцией, а президент Клаус Йоханнис заявил, что «людям с криминальными проблемами» следует уйти в отставку. Вспоминается, что из-за коррупции Румынию долгие годы не принимают в Шенгенскую зону.

Экспорт румынской коррупции

Безусловно, Траян Бэсеску, не исключение в среде румынских политиков. СМИ сбились со счета, изучая дела, к которым он так или иначе причастен. Скандалы один за другим затрагивают его близких родственников.

По подозрению в коррупции был арестован родной брат Траяна Бэсеску - Мирча. Чуть позже, летом 2014-го, было начато уголовное расследование и в отношении зятя - адвоката Раду Прикопа. В этом году суд рассматривает и дело с участием дочери экс-президента Иоанны. Материалы уголовного дела по избирательной кампании 2009 года свидетельствуют о том, что часть денег, предназначенных для президентских выборов, была получена в результате мошеннических и коррупционных операций, схем отмывания денег.

Обвинение в коррупции было предъявлено даже внуку Траяна Бэсеску: по данным прокуратуры, Драгош Бэсеску совместно с партнером вымогал у предпринимателя 500 тысяч евро за помощь в отклонении решения об аресте и еще 500 тысяч - за благоприятный исход уголовного дела.

Резонный вопрос: какие «ценности» продвигает ПНЕ и ее почетный председатель? Нужно ли гражданам, которые приходят на встречи с бывшим президентом Румынии, иметь в виду криминальный фон? Не заслуживает ли «национальная идея» объединения того, чтобы ее реализацией занимались люди с другой репутацией?

Конечно, на эти вопросы должны ответить, прежде всего, симпатизанты унионистов.

Ложная смелость

Нас же интересует, насколько объективным, честным был в своем общении с жителями восточной Молдовы бывший румынский президент, приходилось ли ему замалчивать то, что не вписывается в образ успешного и благополучного «старшего» брата?

Безусловно, Траян Бэсеску - талантливый актер и мастер публичных выступлений. Однако роль, которую он играет на встречах с молдавской публикой, это амплуа «продавца»: молдаванам нужно показать «блестящую обертку», что сопряжено с жонглированием понятиями, цифрами, фактами и т.д.

На своих встречах экс-президент говорит о смелости, которая необходима в продвижении «унири». Однако сегодня в Молдове сложилась такая ситуация, когда еще больше смелости нужно для продвижения идей молдавской государственности.

Во-первых, местные политики скомпрометировали своей деятельностью эту концепцию.

Во-вторых, верхушка общества и нынешняя власть открыто и тайно продвигает те или иные варианты объединения с Румынией. А те, кто отстаивают право молдаван иметь свое государство, лишены рычагов влияния на ситуацию и не популяризируются главными СМИ. Даже подвергаются атакам, если, продвигая идеи молдовенизма, пытаются представить иной взгляд на историю края, отличный от того, что отражен в школьных учебниках «Истории румын». Свежий пример – нападки на создателей документального фильма «История Молдовы», снятого при поддержке Игоря Додона.

Что под фантиком?

На встречах Бэсеску рассказывает об экономических успехах Румынии. Действительно, например, экспорт соседнего государства начиная с 2007 года вырос вдвое – с 28 до 56 миллиардов долларов. И это может впечатлить. Но мы знаем, что рост связан с включением в рынок ЕС, перетоком капиталов транснациональных корпораций, ищущих более дешевую рабочую силу. Главные статьи вывоза – запчасти для машин, автомобили. А кому принадлежит концерн «Дачия»? Кому идет прибыль? Но еще важнее, что румынский импорт на 10 миллиардов долларов превышает экспорт.

А каков уровень государственного долга страны? Приличная сумма -123 миллиарда долларов. Для сравнения: госдолг Молдовы, где населения только в шесть раз меньше, равен 1,1 миллиарда.

Людей интересуют тарифы на электричество, газ. Об этом Бэсеску не говорит. Но выясняется, например, что средний румын выкладывает за 150 квт-ч 3,6 процента месячной зарплаты. Больше всех в Европе. А какова стоимость газа для потребителя? Значительно больше, чем в Молдове, – около 11 лей за кубометр. И это притом, что в Румынии есть свой газ.

Конечно, соседнее государство как член ЕС может похвастать высокими дотациями в сельском хозяйстве на единицу скота и гектар земли. Но в пакете к ним идут стандарты, директивы и много чего еще. Например, продажа земли иностранцам.

Молдаване, подумывающие об объединении, должны знать и о политике соседней страны по использованию ГМО. В прошлом году 19 стран ЕС ввели запрет на выращивание ГМО-культур. Среди них нет Румынии. А годом раньше разразился скандал, когда СМИ узнали, что американские ученые тестировали новые генетически модифицированные продукты на жителях десяти румынских деревень.

Но экономические данные, плохо понятные обычному человеку, такие например, как ВВП, не дают ясной картины того, что происходит с нацией. Поэтому посмотрим на демографию.

Бегство из страны

Цифры говорят, что в последние годы население Румынии стремительно сокращается. Ежегодно страна теряет более 100 тысяч человек. По данным национального института статистики, на 1 января 2017 года в Румынии постоянно проживало 19 638 миллиона человек. Столько же было в 1970 году. А при Чаушеску происходил неуклонный рост населения вплоть до 1989-1990 годов.

Согласно отчету ООН, Румыния занимает второе место в мире по числу граждан, покинувших страну. Лидирует Сирия, где, как известно, идут боевые действия. Фактически ежедневно более 200 румын уезжают и не возвращаются. Главная причина - отсутствие цивилизации.

Как рассказывает Euronews, в богатых странах ЕС «удел румынских рабочих – рабский труд». Рабочие из Румынии подвергаются эксплуатации в нарушение всех трудовых норм ЕС. Западные бизнесмены обходят законы и не оплачивают страховки, налоги, социальные и пенсионные взносы.

Из-за миграции Румыния оказалась на пороге новой драмы. «Развитие страны будет блокировано из-за отсутствия активных людей, потому что все активные люди и те, кто смог, выехали за рубеж», - считает Даниел Цэку, председатель федерации «Ассоциация румын Европы» (FADERE).

Так что же это за успех, если от него люди бегут? Действительно ли румыны выиграли от вступления в ЕС?

Война или мир?

Бэсеску своим присутствием в Молдове (может, и не желая этого) заставляет думающих людей более внимательно взглянуть на то, что происходит и у нас, и у соседей. И подталкивает к проведению собственных исследований, чтобы понять реальную ситуацию в Румынии и ЕС и соотносить то, что говорит на встречах с людьми экс-президент с тем, о чем он предпочитает молчать.

Однако самое главное, о чем стоит подумать, – это последствия, к которым может привести перекройка границ. С уверенностью можно сказать только одно. Процесс мирным не будет. Но от Бэсеску вы этого не услышите.