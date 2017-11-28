Слусарь: В Европейском союзе нет иллюзий, связанных с молдавской властью

В Европейском союзе не существует иллюзий, связанных с нынешней властью. Это продемонстрировал и последний саммит Восточного партнерства, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе. Такое мнение было высказано в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Вице-председатель Партии „Платформа достоинство и правда” Александру Слусарь заявил, что в Европейском союзе нет иллюзий, связанных с нынешней властью Молдовы. По его словам, если бы в Республике Молдова что-то изменилось, то ситуация была бы совершенно другой, и страна имела бы гораздо больше шансов на интеграцию. „Статус кандидата или предварительного кандидата является гораздо более ценным для любого государства, потому что позволяет усваивать больше европейских фондов. Нужно только быть способным их усвоить”, - сказал Александру Слусарь.

Председатель Института стратегических инициатив Андрей Попов отметил, что Европейский союз по-прежнему говорит открыто дипломатическим языком, а в частных беседах оценки того, что происходит в Республике Молдова, являются гораздо более категоричными и резкими. Есть понимание процессов, которые происходят в Молдове и основных препятствий, которые мешают возобновлению курса реформ и реальному приближению страны к европейским стандартам. „Кроме того, есть понимание того, что нет жизнеспособных политических альтернатив, а стабильность, которую нынешнее руководство обеспечивает, ЕС ценит, особенно в контексте многочисленных проблем, с которыми оно сталкивается”, - считает Андрей Попов.

По мнению депутата от Партии социалистов Владимира Цуркана, последний саммит Восточного партнерства, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе, подчеркнул, что ни одна из стран, которые входят в партнерство, не имеет перспективы интеграции в ЕС. „Мы должны поднять уровень жизни здесь, в нашей стране, создать его так, чтобы был близким по уровню жизни в Европе, использовать все возможности, которых предлагает нам Европа, а так же рынок сбыта, который находится в Российской Федерации, в том числе”, - сказал Владимир Цуркан.

Пленарное заседание пятого саммита Восточного партнерства состоялось в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе.