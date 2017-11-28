Павел Филип: Реакция президента Додона огорчает, является популистской

Премьер-министр Павел Филип считает, что реакция президента Игорь Додон по поводу Саммита Восточного партнерства огорчает и является популистской. „Г-н Додон находится в последнее время больше в командировках в России и вполне возможно, что оттуда Саммит Восточного партнерства виден совершенно по-другому. Возможно, именно успех этого мероприятия побудил президента сделать манипуляторские заявления, принизив его положительные результаты”, отмечает премьер-министр в публикации в социальной сети, цитируемой IPN.

Павел Филип отмечает, что, если президент действительно хотел бы сделать что-то хорошее для Республики Молдова, он должен сначала прекратить оскорблять собственную страну, отказаться от отчаянной попытки создать искусственный конфликт между Республикой Молдова и ее партнерами - ЕС, США, Российской Федерацией или другими партнерами. Согласно премьеру, политическая карьера президента зиждется исключительно на геополитике, но будущее Республики Молдова опирается на наш европейский проект модернизации, которого поддерживает большинство граждан.

Президент Игорь Додон заявил, что Саммит Восточного партнерства подтвердил, что дело Республики Молдова находится в самых нижних ящиках европейских планов. В своем заявлении глава государства отметил, что Саммит Восточного партнерства подтвердил и иллюзорный характер европейской интеграции. По словам президента, разочарование европейцев Кишиневом постоянно, а шансы Молдовы интегрироваться в ЕС практически равны нулю в течение следующих десятилетий.