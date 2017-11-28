Молдова получит 21,5 млн. евро от ЕС в качестве бюджетной поддержки

До конца года Республика Молдова получит от Европейского союза в качестве бюджетной поддержки 21,5 млн. евро. Деньги будут выделены благодаря реализации действий по либерализации визового режима и торговли, государственных финансов и реформе полиции. Объявление сделал министр финансов Октавиан Армашу на еженедельном брифинге ДПМ, передает IPN.

По словам министра, действия были осуществлены в 2016 году, а в текущем году они были оценены ЕС и, как следствие, до конца года должно быть выделено 21,5 млн. евро. „Это финансирование является своевременным для нашей страны, для граждан. Правительство сделало свою работу, выполнило условия для получения бюджетной поддержки в следующем месяце, и продолжит работать и в следующем году с целью выполнения договоренностей для получения макрофинансовой помощи”, - заявил Октавиан Армашу.

Министр отметил, что прежние правительства получали деньги заранее от европейских партнеров, а затем устанавливалось, что не всегда выполняли свое дело, а нынешняя власть старается получить сначала результаты, а затем деньги. „Мы сначала получим результаты, проявим технический и прагматичный подход, а не политический, даже если это будет год выборов”, - сказал министр.

Что касается макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро, Октавиан Армашу заверил, что до конца текущего года все действия, предусмотренные для перечисления первого транша, будут реализованы. Впоследствии, в Кишинев будет приглашена команда оценщиков со стороны ЕС. Министр отметил, что власти постараются получить первый транш в первом квартале следующего года.