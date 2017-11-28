Главная Соловьев: Вашему премьеру глубоко наплевать на то, что прописано в вашей Конституции Запланированное открытие офиса НАТО в Кишиневе, несмотря на нейтралитет, прописанный в Конституции, это очередной пример борьбы власти с президентом. Такое мнение в эксклюзивном интервью для программы «Полюс» высказал известный российский журналист, телеведущий Владимир Соловьев. "Вашему премьеру глубоко плевать на то, что прописано, судя по всему, в вашей конституции. Или он взял на себя полномочия легкой трактовки конституции, или пытается сделать такой незаметный, казалось бы, шаг, и сначала давайте откроем офис. И, конечно, ваша борьба премьера с президентом, отражающая во многом раскол в обществе, крайне печальная. И вместо того, чтобы пытаться найти некие модели примирения граждан Молдовы, то, что мы видим, это пока варианты конфронтаций. Пока ваша политика несвободна от внешнего влияния олигархических денег, смешно надеяться на какую-то независимость ряда ее представителей", - отметил российский журналист в эфире авторской передачи Людмилы Бельченковой «Полюс», выходящей на телеканале Accent-TV.



Вместе с тем, комментируя аналогию открытия офиса НАТО в Москве и Кишиневе, журналист отметил, что Молдова, в отличие от России, не воспринимается НАТО как серьезный противник. И поэтому присутствие представителей Североатлантического военного альянса в нейтральной Молдове преследует совершенно иную миссию.



"Во-первых, разница очень большая, и она принципиальная, и ясно, почему. Здесь любой человек, изучающий историю этого вопроса даже особо не будет задумываться над ответом. Потому что офис НАТО существовал, как вы понимаете, как результат, в свое время, существования двухполярной системы. И для НАТО мы являлись де-факто основным вызовом, поэтому для них необходимо иметь некоего посла, представителя. Поэтому представительство НАТО выполняет определенные функции, если угодно, которую довольно сложно сравнить с возможностями Молдовы. Потому что разве Молдова хоть в каком-то виде воспринимается НАТО как угроза? Конечно, нет", - заявил Владимир Соловьев.



Напомним, правительство Молдовы неоднократно выходило с заявлениями о том, что офис НАТО в Молдове откроется уже в декабре текущего года и будет выполнять социальную и гуманитарную миссию. В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон и представители Партии социалистов придерживаются мнения, что нейтральный статус нашей страны, прописанный в Конституции, исключает возможное присутствие каких-либо военных блоков на территории Молдовы. В то же время, они считают открытие офиса НАТО в молдавской столице очередным проявлением гибридной войны Запада по отношению к России, в которой наша страна выполняет функцию необходимого инструмента для реализации намеченных планов.

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