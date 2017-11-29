Российские журналисты в кишиневском аэропорту массово теряют дар речи

Пограничная полиция запретила въезд в Молдову еще двум российским журналистам. Как передает агентство "ИНФОТАГ", во вторник в аэропорту Кишинева были задержаны продюсер одной из программ на "России-1" (ВГТРК) Марина Сафронова и обозреватель телеканала "Звезды" Алексей Самолетов.

"Нас с Алексеем Самолетовым единственных с рейса не пропустили в зал прилета", - сказала российским журналистам продюсер ВГТРК Марина Сафронова. Телеканал "Звезда" подтвердил эту информацию.

"Мы приехали с моей коллегой продюсером Мариной Сафроновой, с которой делали документальный фильм о космонавтике семь лет назад, к друзьям. Показать свое кино. Мы сидим в аэропорту, нас не пустили в страну. Два часа промурыжили с паспортами, развернули нас, привели в "чистую зону". Мы не можем даже кофе попить, у нас все закрыто. И мы без документов, что самое главное", - сказал Самолетов.

По словам обозревателя, сотрудники молдавской таможни не дали никаких разъяснений по поводу происходящего. "Составили на нас дикое количество каких-то бумаг. И все. Скорее всего, это - депортация. Почему это происходит? Я не понимаю", - отметил журналист, работающий на телеканале, который принадлежит министерству обороны России.

Позже пограничная полиция объяснила свое решение тем, что "они не указали цель визита". По всей видимости, все как один российские журналисты в кишиневском аэропорту теряют дар речи.

В то же время в СМИ были сообщения о том, что Алексей Самолетов представит в Кишиневе свой новый фильм про космос. Презентация должна была состоятся в рамках клуба "Формат А4", который на протяжении уже пяти лет организует в Кишиневе встречи с известными российскими писателями, журналистами, деятелями науки и культуры.

Уже не впервые молдавские власти запрещают въезд в страну российским журналистам политологам и общественным деятелем. В сентябре был запрещен въезд в Молдову журналистке "Комсомольской правды" Дарье Асламовой, чуть раньше - главному редактору газеты "Аргументы и факты" Игорю Черняку. Они намеревались в Кишиневе взять интервью у президента.

Президент Игорь Додон осудил "новый антироссийский демарш" правящей коалиции на своей странице в Facebook. "Беспредел молдавского правительства продолжается. На фоне полностью провальной внутренней и внешней политики правящее большинство продолжает заниматься геополитическими играми во вред Республике Молдова и гражданам", - написал Додон.

Он отметил, что в Кишинев не пустили известного российского актера и режиссера Алексея Самолетова, который планировал презентовать широкой публике свой документальный фильм о космосе, "не имеющий никакого отношения к политике": "Тем не менее, власти решили депортировать его из страны. Вместе с ним в Молдову не пустили и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.

Категорически осуждаю новый антироссийский демарш правящего большинства. Очевидно, что это очередное звено одной цепи, а цель этих действий - навредить сотрудничеству с нашим стратегическим партнером: Российской Федерацией. Не получится... Потребовал предоставить мне в письменном виде объяснения по факту случившегося от уполномоченных органов".

Партия социалистов назвала происшедшее абсурдной провокацией молдавских властей и заявила, что творческая встреча с Алексеем Самолетовым никак не связана с «российской пропагандой», которой всех пугают, и что режиссер далек от политики. В Кишиневе должен был состояться профессиональный диалог журналистов и кинодокументалистов по теме «Космос и кино: жизнь со своими правилами». ПСРМ расценивает инцидент как очередной враждебный акт в отношении стратегического партнера – России всего молдавского народа.

"Вбивая клин между нашими братскими народами, режим Плахотнюка пытается понравиться западным донорам и укрепить свою преступную власть", - говорится в декларации. Партия социалистов намерена инициировать парламентское расследование по случаям всех незаконных депортаций граждан России в течение последних месяцев.