Стартовые позиции партий на официальной проевропейской платформе в канун года выборов, дебаты в IPN

Наиболее важные аспекты стартовых позиций политических партий и потенциальных независимых кандидатов, действующих на официальной проевропейской платформе, в канун года выборов – в социальной, политической, экономической сферах, их взаимоотношения с соседями по политическому спектру и т. д. – были рассмотрены в ходе публичных дебатов на тему: „Стартовые позиции политических партий и потенциальных независимых кандидатов на официальной проевропейской платформе в преддверии года выборов”, ставших 84-ми в рамках цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемого Информагентством IPN.

Пресс-секретарь Демократической партии Виталие Гамурарь заявил, что

большинство политических партий уже вступили в предвыборную кампанию, хотя официально она ещё не началась. По его мнению, все шаги, предпринимаемые молдавскими политформированиями, имеют явную политическую подоплёку. „Демократическая партия, будучи одной из двух правящих партий, старается проводить такую социальную и экономическую политику, какая была ею заявлена, при этом следует учитывать, что в тот год, когда правительство Филипа взяло на себя бразды правления, в Молдове наблюдалась весьма сложная ситуация. Я не пытаюсь возложить вину на какие-либо политические партии, правившие к какие-либо периоды, но хорошо известна практика всех стран, в особенности я имею в виду западные страны, которая показывает, что результаты хорошего или плохого управления достаются следующим властям. И в данном случае я имею в виду нынешние власти страны”, - пояснил пресс-секретарь.

Как отметил Виталие Гамурарь, те задачи, которые ДПМ изначально поставила перед собой, были сопряжены с риском в контексте того факта, что до выборов оставалось полтора года, в контексте сложных проблем, стоявших тогда и по-прежнему стоящих сегодня перед Молдовой, в контексте регионального кризиса и утраты доверия со стороны партнёров по развитию: „Очень сложно, когда ты находишься у власти и пытаешься провести определённые реформы, а кто-то, кто на самом деле должен стать твоим партнёром, когда речь заходит о национальных интересах, очерняет тебя не только внутри страны, но и на международной арене”.

Пресс-секретарь ДПМ также заявил, что недавний Брюссельский саммит продемонстрировал, что власти Молдовы добились определённых результатов и отличаются прагматизмом. По его словам, Демпартия вступает в предвыборную кампанию, имея за собой конкретные, осязаемые дела, она не делает популистских заявлений в контексте того, что позиции оппозиционных сил, как правых, так и левых, ясны.

Председатель депутатской группы Европейской народной партии Валериу Гилецкий сообщил, что в политическом плане ЕНПМ продолжит оказывать поддержку европейскому курсу Республики Молдова. „Мы считаем, что движение по этому пути, на котором за последние годы мы достигли определённого прогресса, должно быть продолжено. Необходимо воплотить в жизнь Соглашение об ассоциации. Нужно продолжить проведение реформ для обеспечения верховенства закона, чтобы иметь возможность привлечь в страну инвестиции. Для нас европейская интеграция остаётся приоритетной задачей, и это, безусловно, будет подчёркиваться, когда речь зайдёт о политическом позиционировании партии, как в рамках кампании, так и по ходу её работы в законодательном органе”, - отметил лидер депутатской группы.

Валериу Гилецкий считает, что сближение с европейским ценностным пространством обеспечивает большую безопасность, защиту, определённость и перспективу гораздо более благополучного существования. С экономической точки зрения, по словам политика, Европейская народная партия придерживается консервативной народно-европейской доктрины, она открыта для привлечения инвестиций. По его мнению, в этом отношении ЕНПМ демонстрирует более либеральный подход, желая устранить бюрократические препоны и либерализовать рынок, чтобы облегчить привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и т. д. „В социальном плане мы в большей степени стоим на консервативной стороне. Мы считаем, что в той ситуации, в которой находится сегодня Республика Молдова, особое внимание следует уделять семьям, то есть должна проводиться политика в интересах семьи. Речь здесь идёт и о демографическом аспекте”, - сообщил Валериу Гилецкий, отметив, что особое внимание будет уделяться и социально уязвимым слоям населения.

Исполнительный директор Платформы за гендерное равенство Екатерина Мардарович сказала, что на протяжении двух последних лет, когда страной управляли нынешние власти, больших идеологических расхождений внутри них не ощущалось, хотя доктрины ДПМ и ЕНПМ, всё же, являются левой и, соответственно, правой. „Подозреваю, что то, в чём нуждается сегодня Молдова, не особо вписывается в эти идеологические расхождения, хотя в парламенте и были приняты некоторые решения, за счёт которых мы могли понять определённые вещи. Даже если мы и говорим, что некоторые партии сегодня дали старт действиям с электоральной подоплёкой, для любого политика и любой партии следующий день после выборов является и первым днём ​​предвыборной кампании”, - отметила Екатерина Мардарович.

По её мнению, такой подход особенно характерен для правящих партий, учитывая, что любое их решение найдёт своё отражение в голосах граждан на следующих выборах. Мардарович считает, что в настоящее время месседж правящих партий весьма убедителен на внешнеполитической арене. По словам гражданской активистки, она удовлетворена позицией правящих партий и действиями государственных делегаций за рубежом, но, по её мнению, у правящих партий, как и у любой находящейся у власти политической партии, есть очень большая проблема на внутренней арене. И происходит это потому, поясняет Екатерина Мардарович, что этот сложный месседж, соответствующий уровню европейских требований, следует переформулировать и сориентировать в интересах граждан. Руководитель Платформы считает, что политические партии должны консолидировать свои будущие предвыборные обещания и действия в период своего правления, что является сложной задачей.

Председатель Европейского социально-политического центра Георге Костандаке отметил, что изнутри ситуация всегда видится одной, а снаружи – совсем другой. По его словам, обещания и программы нынешних властей звучат очень хорошо, но нужно анализировать их конечный результат и то, как он воспринимается населением. В этих условиях, подчеркнул руководитель Центра, перед ДПМ и ЕНПМ стоит сложная задача, способная принести очень хороший результат, при условии, что они внедрят новые механизмы в контексте нового электорального законодательства. По его мнению, чрезвычайно важно, чтобы все идеи доходили до граждан в доступной для них форме, позволяя усваивать эти идеи и порождая положительную реакцию.

Георге Костандаке подчеркнул, что задачи, стоящие перед нынешним и будущими властями в социальной, экономической, политической сферах, во внешней политике, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, обязательны для выполнения. По его словам, европейская интеграция Молдовы является противоположностью евразийской интеграции и имеет несравнимо большие преимущества, глубокое понимание которых у граждан иногда отсутствует. В этих условиях задача партий, экспертов и гражданского общества заключается в том, чтобы разъяснить гражданам эти правила хорошего поведения, достойной жизни на конкретных примерах.

Публичные дебаты „Стартовые позиции политических партий и потенциальных независимых кандидатов на официальной проевропейской платформе в преддверии года выборов” стали 84-ми в рамках цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемого при поддержке немецкого Фонда Ханса Зайделя. Это были четвёртые и последние дебаты в рамках мини-цикла, проведённого в эти дни IPN с участием представителей политформирований, действующих на четырёх основных политических платформах.