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Политический аналитик об интересах, вставших в основу четырех протокольных решений, подписанных Кишинэу и Тирасполем
29.11.2017

Известный политический аналитик Анатол Цэрану считает, что именно интерес Российской Федерации встал в основу подписания четырех протокольных решений, принятых Кишинэу и Тирасполем в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Анатол Цэрану заявил, что подписание протоколов выгодно и Республике Молдова, и Российской Федерации.

Объяснением является заинтересованность РФ в таком исходе. Не будем забывать, что в РФ должны состояться выборы президента, а режиму Путина нужны достижения на международной арене, особенно учитывая, что Россия все больше изолирована от мирового сообщества.

Москва заинтересована в положительных подвижках процесса урегулирования приднестровского конфликта. Именно поэтому Москва надавила на Тирасполь подписать эти протоколы», — уточнил аналитик. В том, что касается интересов Молдовы, Цэрану отметил, что властям необходимы успехи по линии приднестровского урегулирования.

«Скорее всего, все это совпало, и эти протоколы были подписаны. Также следует отметить, что о главном вопросе приднестровского урегулирования, а именно о «III корзине», содержащей политические вопросы и проблемы статуса Приднестровья в составе Молдовы, никто не затрагивал.

Для нашей страны именно эти вопросы – принципиальные. В любом случае, эти протоколы облегчают жизнь рядовым жителям обоих берегов Днестра, а это положительный аспект», — добавил Цэрану.

Андриана Кептине


 
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