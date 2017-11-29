До конца года четыре из девяти министров покинут свои должности

До конца этого года четыре из девяти министров действующего правительства покинут свои должности. Об этом корреспонденту ТРИБУНА сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться неизвестным.

Также он отказался aназвать имена, но уточнил, что один из нынешних министров возьмет на себя руководство одним из важнейших государственных учреждений, еще один перейдет на должность посла, а судьба еще двух министров после отставки остается неясной.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что якобы, вследствие ряда кадровых перестановок в правительстве, после 19 декабря свои должности покинут: вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш. Имена других министров, которые покинут свои должности, пока неизвестны.

Кристина Пендя