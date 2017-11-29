Даниел Ионицэ: Республика Молдова имеет шанс снова стать чемпионом Восточного партнерства

Республика Молдова имеет шанс снова стать чемпионом Восточного партнерства, но это предполагает повышенные обязательства, больше ответственности и больше серьезности в реализации законов, некоторые из которых очень хорошие, принятых парламентом.

Об этом заявил посол Румынии в Республике Молдова Даниел Ионицэ в ходе передачи „În vizor” на телеканале Impact TV, передает IPN.

По его словам, для того, чтобы снова стать чемпионом Восточного партнерства, Республика Молдова должна лучше информировать о преимуществах сближения с Европейским союзом. „ЕС - это не просто лозунг, знамя, за которым можно спрятаться, когда хочешь продвигать свои политические, партийные или сиюминутные интересы, но это идеал, в который действительно нужно верить, потому что этот идеал влечет за собой важные вещи, которых ждут все граждане Республики Молдова: стабильность и процветание”, - сказал Даниел Ионицэ.

Посол Румынии в Молдове заявил, что отношения между двумя берегами Прута являются динамичными, укрепляются и развиваются с каждым днем. Проекты, которые осуществляет соседнее государство на территории Республики Молдова, произносят пользу гражданам независимо от их статуса, национальности и языка на котором они говорят. „Республика Молдова является основным получателем помощи для развития, предоставляемой Румынией. Более того, 65% от всей помощи для развития, предоставляемой Румынией, предназначено именно для Республики Молдова”, - отметил посол