Боцан: Власти Молдовы вряд ли примут во внимание рекомендации Венецианской комиссии

Власти Молдовы вряд ли примут во внимание рекомендации Венецианской комиссии по поводу законодательства о выборах, - считает политолог, директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан.

Как передает "ИНФОТАГ", в интервью "Europa Libera" он сказал, что "после утверждения закона о смешанной избирательной системе и формирования одномандатных округов, вряд ли власти пойдут на изменение законодательства".

"Скорее можно ожидать, что они не уступят и, что называется, вцепятся зубами в новый порядок проведения парламентских выборов. Не стоит забывать, однако, о ВК, чьи требования власти проигнорировали", - отметил эксперт.

Он не исключает, что ВК может разработать новый пакет рекомендаций, "которые и сыграют решающую роль в будущей политике Евросоюза по отношению к Молдове".

"Похоже, власти РМ продолжают идти по старому пути - да, мы реформируем законодательство в соответствии с европейскими стандартами, но используем его так как устраивает только нас", - отметил эксперт.

По его словам, "в Брюсселе хорошо понимают, что все обязательства, взятые на себя Молдовой, по созданию независимой системы юстиции, борьбе с коррупцией, не выполняются, и прогресс пока существует только на бумаге". "Саммит Восточного партнерства в Брюсселе наглядно показал: каждая страна-партнер сама должна решить, как она хочет сотрудничать с ЕС. Европейские партнеры хотят видеть выполнение обещаний. Конечно, нельзя забывать и о макрофинансовой поддержке ЕС.

Первый транш Молдова получит не ранее марта-апреля 2018 года. Но получение остальной части будет зависеть от выполнения четких условий, связанных с проведением реформ. А значит, мяч на поле Кишинева", - заключил политолог.