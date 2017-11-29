Дело Киртоакэ: Гамрецкий - в списке свидетелей обвинения

Попытка начать рассмотрение уголовного дела в отношении отстраненного примара Кишинева Дорина Киртоакэ, обвиняемого в коррупции, по существу вновь не увенчалась успехом.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", судья кишиневского суда (сектор Буюкань) Александру Негру отложил слушания свидетелей обвинения по ходатайству адвокатов градоначальника.

Прокурор Думитру Робу отметил, что "аргументы защиты не являются обоснованными для того чтобы отложить сегодняшнее заседание". По его мнению, действия адвокатов являются "преднамеренной затягиванием процесса".

Он сообщил, что в списке свидетелей обвинения пять человек.

"Да, среди них есть и экс-глава управления транспорта примэрии Игорь Гамрецкий. Он не давал в суде никаких показаний, так как по требованию защиты инстанция не приступила к рассмотрению наших аргументов по существу", - сказал прокурор.

Примар Дорин Киртоакэ наоборот считает, что срыв заседания произошел из-за действий стороны обвинения.

"Они обвиняют нас в задержке. В то же время, они сами провоцировали паузы, лишая меня, выбранных мною адвокатов, направлением в суд неподготовленных материалов. Это примитивное моделирование правоохранительными органами правосудия. Вы хотите меня осудить? Осудите меня, но попытайтесь сделать это по закону", - посоветовал Киртоакэ оппонентам.

Он считает, что законодательство Молдовы не позволяет привлекать в качестве свидетеля лицо, которое было осуждено по этому же делу.

"Мы обратились к международным организациям, аккредитованным в РМ, среди которых посольства США, ЕС, ОБСЕ с требованием обратить внимание на избирательный характер правосудия в стране", - заявил Киртоакэ.