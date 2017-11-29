Демпартия считает, что ее не любят только из-за ее "европейскости"

Предвыборная кампания Демократической партии в 2018 году будет построена на прагматизме и конкретных фактах, заявил пресс-секретарь партии Виталие Гамурарь.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил на дебатах во вторник, что "Молдова переживает кризисный период, вызванный неспокойной обстановкой в регионе, угрозой информационной безопасности республики и частичной потерей доверия у европейских партнеров". "К сожалению, ситуация ухудшается за счет некоторых политических партий, которые поддерживая европейский вектор развития Молдовы, всячески очерняют действия сегодняшних властей, в первую очередь на международном уровне", - отметил пресс-секретарь ДПМ.

По его словам, "межпартийные противоречия не должны выходить за пределы страны, такой практики нет ни в одной развитой демократической стране ни в Германии, ни во Франции, ни в Великобритании".

"Сейчас не время заниматься популизмом, а время сосредоточиться вокруг непартийных, государственных интересов: восстановить доверие европейских партнеров, построить здоровую систему "социальной экономики". ДПМ всегда открыта для диалога. Партия подходит к будущим парламентским выборам с определенным багажом успехов. До конца текущего года будет получена бюджетная поддержка ЕС в 21,5 миллиона евро за успехи в проведении реформ публичных финансов, полиции", - отметил Гамурарь.

Он подчеркнул, что "ДПМ пошла на компромисс, одобрив переход на смешанную систему выборов, хотя до этого активно выступала за мажоритарную". "Считаем, что кандидаты, избранные по одномандатным округам позволят максимально минимизировать геополитический фактор в принятии решений законодательным органом, а также снизят возможность установления в парламенте, так называемой "партийной олигархии"", - считает Гамурарь.

Председатель Европейской народной парламентской группы Валериу Гилецки сообщил, что "для успешного развития в будущем Молдове необходимо продолжить путь европейских реформ, и, в частности, выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом".

"Европейская народная партия (ЕНПМ) будет основывать свою политику на поддержании либеральных ценностей в экономическом направлении, в частности, установления условий свободного рынка. И наоборот, будет консервативна в социальной сфере - молдавскому обществу необходимо сохранить традиционные семейные устои", - сказал Гилецки.

По его словам, политическими оппонентами ЕНПМ являются только те партии, которые не поддерживают европейский вектор развития Молдовы. "В первую очередь - это Партия социалистов. Оппозиционные про-европейские партии допускают серьезную ошибку, когда ведут войну на "два фронта", как против социалистов, так и против партий власти. Однако EНПМ всегда открыта для диалога, как в предвыборный период, так и после парламентских выборов. В парламенте необходим компромисс и сильная проевропейская коалиция", - считает Гилецки.